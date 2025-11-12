Россия готовила убийство и теракты в метро и крупных торговых центрах Киева

Пособник ФСБ из Крыма направил агента-исполнителя в украинскую столицу для заказного убийства и подрыва самодельной взрывчатки в час пик

Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении резидента Федеральной службы безопасности РФ, который готовил убийство медийной персоны, а также серию терактов в метро и крупных торгово-развлекательных центрах Киева.

"СБУ предотвратила новые попытки ФСБ осуществить серию терактов в Киеве. По материалам дела, враг планировал заказные убийства известных украинцев, подрывы в ТРЦ и на одной из станций метро в столице Украины", – говорится в сообщении.

Спецслужба отмечает, что действовала на опережение, благодаря этому сорвала планы РФ и установила личность организатора заказных преступлений – фигурантом оказался житель временно оккупированного Крыма, который после захвата полуострова начал работать на российскую спецслужбу.

Расследование установило, что мужчина подыскивал "единомышленников", чтобы в дальнейшем вербовать их в агентурный аппарат ФСБ: среди них были его местные знакомые, которые имели гражданство Украины и по своему возрасту не подлежали мобилизации.

Так, СБУ задокументировала попытку "маршрутизации" в Киев жителя Крыма, завербованного россиянами, который пересек украинскую границу через третьи страны – по прибытии в столицу фигурант получил от резидента из Крыма координаты схрона, из которого забрал пистолет Макарова снаряженным магазином (на фото два магазина. – Ред.).

Правоохранители установили, что из этого оружия ФСБ поручила агенту осуществить заказное убийство медийного лица в Киеве.

Фото: СБУ

"Также он получил задание от оккупантов на подготовку терактов в нескольких столичных ТРЦ и на станции метро. Для этого агент получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ), спрятанные в рюкзаках", – рассказали в ведомстве.

Каждая взрывчатка должна была быть оборудована мобильным телефоном, чтобы взорвать ее дистанционно в час пик, когда в этих местах было сосредоточено больше всего людей, объясняют в СБУ.

По ее данным, этим оккупанты планировали распространить панические настроения среди жителей Киева, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию в столице.

"Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента и задокументировала все его контакты с ФСБ, которые происходили через резидента из Крыма", – отмечается в сообщении.

Фото: СБУ

Следователи СБУ заочно сообщили о подозрении фигуранту из Крыма по статьям о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, террористическом акте и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности", – отмечают правоохранители.

Между тем, добавляет СБУ, решается вопрос о квалификации преступлений агента-исполнителя.