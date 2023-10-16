СБУ: Садист з ДНР, який влаштовував "розстріли" та катував людей, отримав 15 років тюрми
Служба безпеки України повідомила, що бойовик терористичної організації ДНР отримав 15 років ув’язнення за імітацію розстрілів і тортури щодо мешканців Херсонщини. Його затримали внаслідок спецоперації працівників спецслужби та ЗСУ.
За даними слідства, засуджений є колишнім мешканцем тимчасово окупованої Жданівки Донецької області. У 2014-му чоловік добровільно приєднався до терористичної організації ДНР.
Під час повномасштабного вторгнення РФ бойовика відправили до армії країни-агресора. Він разом з окупантами брав участь у захопленні лівобережжя Херсонської області.
Бойовик погрожував вбивством місцевим мешканцям, намагаючись силою отримати "зізнання" в причетності до руху опору.
За даними слідства, він прострілював ноги викраденим українцям, а також стріляв поруч з головою, імітуючи розстріл.
СБУ разом зі спецпризначенцями ЗСУ провели спецоперацію, внаслідок якої терориста затримали на тимчасово окупованій території. Після чого вивезли на підконтрольну територію України.
Чоловіка було визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Оскільки чоловік уже був засудженим за державну зраду, суд за сукупністю злочинів призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення.
- 9 жовтня 2023 року СБУ повідомила про підозру головному поліцаю на тимчасово окупованій частині Херсонської області.
- 10 жовтня українська спецслужба викрила колаборантку в Чорнобаївці, яка організовувала псевдореферендум.
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