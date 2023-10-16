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СБУ: Садист з ДНР, який влаштовував "розстріли" та катував людей, отримав 15 років тюрми

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 20:12
СБУ: Садист з ДНР, який влаштовував
Засуджений терорист (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила, що бойовик терористичної організації ДНР отримав 15 років ув’язнення за імітацію розстрілів і тортури щодо мешканців Херсонщини. Його затримали внаслідок спецоперації працівників спецслужби та ЗСУ.

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За даними слідства, засуджений є колишнім мешканцем тимчасово окупованої Жданівки Донецької області. У 2014-му чоловік добровільно приєднався до терористичної організації ДНР.

Під час повномасштабного вторгнення РФ бойовика відправили до армії країни-агресора. Він разом з окупантами брав участь у захопленні лівобережжя Херсонської області.

Бойовик погрожував вбивством місцевим мешканцям, намагаючись силою отримати "зізнання" в причетності до руху опору.

За даними слідства, він прострілював ноги викраденим українцям, а також стріляв поруч з головою, імітуючи розстріл.

СБУ разом зі спецпризначенцями ЗСУ провели спецоперацію, внаслідок якої терориста затримали на тимчасово окупованій території. Після чого вивезли на підконтрольну територію України.  

Чоловіка було визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Оскільки чоловік уже був засудженим за державну зраду, суд за сукупністю злочинів призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

  • 9 жовтня 2023 року СБУ повідомила про підозру головному поліцаю на тимчасово окупованій частині Херсонської області.
  • 10 жовтня українська спецслужба викрила колаборантку в Чорнобаївці, яка організовувала псевдореферендум.

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Калінін Артемій
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