СБУ: Садист из ДНР, который устраивал "расстрелы" и пытал людей, получил 15 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины сообщила, что боевик террористической организации ДНР получил 15 лет лишения свободы за имитацию расстрелов и пытки жителей Херсонской области. Он был задержан в результате спецоперации сотрудников спецслужбы и ВСУ.

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По данным следствия, осужденным является бывший житель оккупированной Ждановки Донецкой области. В 2014-м мужчина добровольно присоединился к террористической организации ДНР.

Во время полномасштабного вторжения РФ боевика отправили в армию страны-агрессора. Он вместе с оккупационной армией участвовал в захвате левобережья Херсонской области.

Боевик угрожал убийством местным жителям, пытаясь силой получить "признание" в причастности к движению сопротивления.

По данным следствия, он простреливал ноги похищенным украинцам, а также стрелял рядом с головой, имитируя расстрел.

СБУ вместе со спецназовцами ВСУ провели спецоперацию, в результате которой террориста задержали на оккупированной территории. После этого вывезли на подконтрольную территорию Украины.

Мужчина был признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Поскольку мужчина уже был осужден за государственную измену, суд по совокупности преступлений назначил наказание в виде 15 лет тюремного заключения.

9 октября 2023 года СБУ сообщила о подозрении главному полицаю на временно оккупированной части Херсонской области.

10 октября украинская спецслужба разоблачила коллаборантку в Чернобаевке, которая организовывала псевдореферендум.

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