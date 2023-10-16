UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Садист из ДНР, который устраивал "расстрелы" и пытал людей, получил 15 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 20:12
СБУ: Садист из ДНР, который устраивал
Осужденный террорист (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила, что боевик террористической организации ДНР получил 15 лет лишения свободы за имитацию расстрелов и пытки жителей Херсонской области. Он был задержан в результате спецоперации сотрудников спецслужбы и ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным следствия, осужденным является бывший житель оккупированной Ждановки Донецкой области. В 2014-м мужчина добровольно присоединился к террористической организации ДНР.

Во время полномасштабного вторжения РФ боевика отправили в армию страны-агрессора. Он вместе с оккупационной армией участвовал в захвате левобережья Херсонской области.

Боевик угрожал убийством местным жителям, пытаясь силой получить "признание" в причастности к движению сопротивления.

По данным следствия, он простреливал ноги похищенным украинцам, а также стрелял рядом с головой, имитируя расстрел.

СБУ вместе со спецназовцами ВСУ провели спецоперацию, в результате которой террориста задержали на оккупированной территории. После этого вывезли на подконтрольную территорию Украины.

Мужчина был признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Поскольку мужчина уже был осужден за государственную измену, суд по совокупности преступлений назначил наказание в виде 15 лет тюремного заключения.

  • 9 октября 2023 года СБУ сообщила о подозрении главному полицаю на временно оккупированной части Херсонской области.
  • 10 октября украинская спецслужба разоблачила коллаборантку в Чернобаевке, которая организовывала псевдореферендум.

Читайте также: СБУ: завод из Днепра продавал арматуру в Россию. Директора арестовали – фото

Калинин Артемий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коллаборантвойнасбуХерсоноккупантобласть
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 