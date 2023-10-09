СБУ объявила подозрение главному полицаю россиян на оккупированной части Херсонщины

Служба безопасности Украины объявила о подозрении главному полицейскому МВД РФ на оккупированной части Херсонской области, предателю Сергею Березину, причастному к похищению людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, в 2014 году мужчина вступил в ряды террористической организации ДНР, а позже был назначен "руководителем" местного "МВД" в оккупированной Ясиноватой Донецкой области.

С началом полномасштабной войны Березин возглавил "районное управление полиции" во временно оккупированной Чаплынке Херсонской области.

В СБУ добавляют, что подозреваемый причастен к подавлению движения сопротивления в области, а также лично отдает приказы на похищение местных жителей для дальнейшего заключения в застенках.

В украинской спецслужбе отмечают, что задержанных граждан "подвергают жестоким пыткам и пытаются склонить к сотрудничеству с российскими оккупантами".

СБУ сообщила фигуранту дела о подозрении в коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

25 сентября 2023 года СБУ сообщила, что агент ФСБ, наводивший российские ракеты на оборонный завод в Запорожской области, получил пожизненное заключение.

7 октября украинская спецслужба задержала кума экс-нардепа Медведчука, банда которого занималась рэкетом.

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