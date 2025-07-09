СБУ, Генпрокуратура та інші відомства проводять масштабні обшуки на митниці – джерело

Фото: співрозмовник LIGA.net

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора спільно з іншими відомствами проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях, повідомив співбесідник LIGA.net у правоохоронному секторі.

За його словами, ці заходи відбуваються в Одеській, Волинській та Чернівецькій областях, до них залучено СБУ, Офіс генпрокурора, Держбюро розслідувань, Національну поліцію та Бюро економічної безпеки.

Ці обшуки є частиною роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України, пояснив співрозмовець.

Він же надав фото з обшуків. Судячи за погонами, на першій світлині радник третього рангу, на наступній – інспектор другого рангу. Ці звання в ієїрархії митної служби мають четверте та шосте місця відповідно.

Фото: співрозмовник LIGA.net

Фото: співрозмовник LIGA.net

Фото: співрозмовник LIGA.net

Фото: співрозмовник LIGA.net

Фото: співрозмовник LIGA.net