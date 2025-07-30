СБУ: У трьох регіонах України затримано пʼятьох організаторів схем для ухилянтів
У Києві, Дніпрі та Закарпатті затримано пʼятьох організаторів схем ухилення від мобілізації. Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, за суми від $6000 до $15 000 організатори підробляли документи, на підставі яких чоловіки призовного віку могли уникнути військової служби.
У Києві військова контррозвідка СБУ затримала командира відділення однієї з військових частин на півночі України, який продавав "відстрочки" від служби.
За гроші затриманий влаштовував ухилянтів на роботу та навчання до одного з київських університетів. При цьому клієнтів зараховували до вишу лише "на папері" й фізично вони там не з’являлися, зазначає СБУ.
Для реалізації схеми чоловік використовував особисті зв’язки серед посадовців навчального закладу.
Крім того, він підроблював меддовідки про інвалідність, а також продавав фейкові посвідчення дипломатів. Для цього використовував фальшиві бланки та штампи держустанов.
У Дніпрі військові контррозвідники СБУ викрили трьох посадовців районного ТЦК, які одержували хабарі за безпідставне "списання" потенційних мобілізованих за станом здоров’я.
До організації оборудки причетні – начальник відділення військового обліку та бронювання військкомату та ще двоє його підлеглих. За матеріалами справи, їхніми "послугами" скористалися 37 військовозобов’язаних.
На Закарпатті підозру отримав завідувач неврологічного відділення – член ВЛК, який виписував ухилянтам "важкі" діагнози та оформлював їм фейкову інвалідність.
Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
- 9 травня у південних і центральних регіонах України затримано 13 осіб, яких підозрюють в організації шести схем ухилення від мобілізації.
- 29 липня викрито групу, яка пропонувала ухилянтам виїзд за кордон під виглядом далекобійників і туристів. Сам організатор групи виїхав з України й не повернувся.
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