СБУ: У трьох регіонах України затримано пʼятьох організаторів схем для ухилянтів

Затримані за суми від $6000 до $15 000 підробляли документи для ухилянтів

Один із затриманих (Фото: СБУ)

У Києві, Дніпрі та Закарпатті затримано пʼятьох організаторів схем ухилення від мобілізації. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, за суми від $6000 до $15 000 організатори підробляли документи, на підставі яких чоловіки призовного віку могли уникнути військової служби.

У Києві військова контррозвідка СБУ затримала командира відділення однієї з військових частин на півночі України, який продавав "відстрочки" від служби.

За гроші затриманий влаштовував ухилянтів на роботу та навчання до одного з київських університетів. При цьому клієнтів зараховували до вишу лише "на папері" й фізично вони там не з’являлися, зазначає СБУ.

Для реалізації схеми чоловік використовував особисті зв’язки серед посадовців навчального закладу.

Крім того, він підроблював меддовідки про інвалідність, а також продавав фейкові посвідчення дипломатів. Для цього використовував фальшиві бланки та штампи держустанов.

У Дніпрі військові контррозвідники СБУ викрили трьох посадовців районного ТЦК, які одержували хабарі за безпідставне "списання" потенційних мобілізованих за станом здоров’я.

До організації оборудки причетні – начальник відділення військового обліку та бронювання військкомату та ще двоє його підлеглих. За матеріалами справи, їхніми "послугами" скористалися 37 військовозобов’язаних.

На Закарпатті підозру отримав завідувач неврологічного відділення – член ВЛК, який виписував ухилянтам "важкі" діагнози та оформлював їм фейкову інвалідність.

Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ