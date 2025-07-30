СБУ: В трех регионах Украины задержаны пять организаторов схем для уклонистов

Задержанные за суммы от $6000 до $15 000 подделывали документы для уклонистов

Один из задержанных (Фото: СБУ)

В Киеве, Днепре и Закарпатье задержаны пятеро организаторов схем уклонения от мобилизации. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, за суммы от $6000 до $15 000 организаторы подделывали документы, на основании которых мужчины призывного возраста могли избежать военной службы.

В Киеве военная контрразведка СБУ задержала командира отделения одной из воинских частей на севере Украины, который продавал "отсрочки" от службы.

За деньги задержанный устраивал уклонистов на работу и учебу в один из киевских университетов. При этом клиентов зачисляли в вуз только "на бумаге" и физически они там не появлялись, отмечает СБУ.

Для реализации схемы мужчина использовал личные связи среди должностных лиц учебного заведения.

Кроме того, он подделывал медсправки об инвалидности, а также продавал фейковые удостоверения дипломатов. Для этого использовал фальшивые бланки и штампы госучреждений.

В Днепре военные контрразведчики СБУ разоблачили трех должностных лиц районного ТЦК, которые получали взятки за безосновательное "списание" потенциальных мобилизованных по состоянию здоровья.

К организации сделки причастны – начальник отделения воинского учета и бронирования военкомата и еще двое его подчиненных. По материалам дела, их "услугами" воспользовались 37 военнообязанных.

На Закарпатье подозрение получил заведующий неврологическим отделением – член ВВК, который выписывал уклонистам "тяжелые" диагнозы и оформлял им фейковую инвалидность.

Задержанным грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ