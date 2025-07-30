СБУ: В трех регионах Украины задержаны пять организаторов схем для уклонистов
В Киеве, Днепре и Закарпатье задержаны пятеро организаторов схем уклонения от мобилизации. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, за суммы от $6000 до $15 000 организаторы подделывали документы, на основании которых мужчины призывного возраста могли избежать военной службы.
В Киеве военная контрразведка СБУ задержала командира отделения одной из воинских частей на севере Украины, который продавал "отсрочки" от службы.
За деньги задержанный устраивал уклонистов на работу и учебу в один из киевских университетов. При этом клиентов зачисляли в вуз только "на бумаге" и физически они там не появлялись, отмечает СБУ.
Для реализации схемы мужчина использовал личные связи среди должностных лиц учебного заведения.
Кроме того, он подделывал медсправки об инвалидности, а также продавал фейковые удостоверения дипломатов. Для этого использовал фальшивые бланки и штампы госучреждений.
В Днепре военные контрразведчики СБУ разоблачили трех должностных лиц районного ТЦК, которые получали взятки за безосновательное "списание" потенциальных мобилизованных по состоянию здоровья.
К организации сделки причастны – начальник отделения воинского учета и бронирования военкомата и еще двое его подчиненных. По материалам дела, их "услугами" воспользовались 37 военнообязанных.
На Закарпатье подозрение получил заведующий неврологическим отделением – член ВВК, который выписывал уклонистам "тяжелые" диагнозы и оформлял им фейковую инвалидность.
Задержанным грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
- 9 мая в южных и центральных регионах Украины задержаны 13 человек, которых подозревают в организации шести схем уклонения от мобилизации.
- 29 июля разоблачена группа, которая предлагала уклонистам выезд за границу под видом дальнобойщиков и туристов. Сам организатор группы выехал из Украины и не вернулся.
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