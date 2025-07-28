Нацполиция раскрыла схемы для уклонистов – организатор выехал из Украины и не вернулся
Разоблачена группа, которая предлагала уклонистам выезд за границу под видом дальнобойщиков и туристов. Сам организатор группы уехал из Украины и не вернулся, сообщает Национальная полиция Украины.
По замыслу подозреваемых, пересечение границы вне пункта пропуска стоило $11 000, выехать за пределы страны под видом дальнобойщика с занесением данных водителя в систему "Шлях" оценивалось в $14 000, а на "пассажирский билет" на поезд, следующий в страны ЕС, и "обход" при этом паспортной проверки нужно было найти $17 000.
По данным полиции, после выбранного способа побега из Украины клиент получал дальнейшие инструкции и впоследствии – соответствующие необходимые документы.
Организатор группы, пользуясь "миссией" главы благотворительной организации, выехал из Украины и не вернулся.
Указания своим исполнителям давал в телефонном режиме, а полученные от схемы средства распределял между соучастниками по своему усмотрению, сообщает Нацполиция.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.
- 18 апреля СБУ заявила о задержании организаторов "схем для уклонистов", среди которых была депутат.
- 9 мая в южных и центральных регионах Украины задержаны 13 человек, которых подозревают в организации шести схем уклонения от мобилизации.
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