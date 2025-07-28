Нацполиция раскрыла схемы для уклонистов – организатор выехал из Украины и не вернулся

Уклонистам предлагали несколько способов побега за границу

Фото: Национальная полиция

Разоблачена группа, которая предлагала уклонистам выезд за границу под видом дальнобойщиков и туристов. Сам организатор группы уехал из Украины и не вернулся, сообщает Национальная полиция Украины.

По замыслу подозреваемых, пересечение границы вне пункта пропуска стоило $11 000, выехать за пределы страны под видом дальнобойщика с занесением данных водителя в систему "Шлях" оценивалось в $14 000, а на "пассажирский билет" на поезд, следующий в страны ЕС, и "обход" при этом паспортной проверки нужно было найти $17 000.

По данным полиции, после выбранного способа побега из Украины клиент получал дальнейшие инструкции и впоследствии – соответствующие необходимые документы.

Организатор группы, пользуясь "миссией" главы благотворительной организации, выехал из Украины и не вернулся.

Указания своим исполнителям давал в телефонном режиме, а полученные от схемы средства распределял между соучастниками по своему усмотрению, сообщает Нацполиция.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция