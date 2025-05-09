СБУ: Разоблачены шесть схем для "уклонистов" в нескольких регионах, задержаны 13 человек

Задержанным может угрожать до 10 лет за решеткой, пока она под стражей

Задержание (Фото: СБУ)

В южных и центральных регионах Украины задержаны 13 человек, которых подозревают в организации шести схем уклонения от мобилизации. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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По данным правоохранителей, задержанные продавали военнообязанным мужчинам фиктивные медсправки или помогали бежать за границу. Стоимость "услуг" достигала $20 000.

Отмечается, что в Николаеве разоблачена группировка, которая переправляла военнообязанных в непризнанное Приднестровье, а оттуда мужчины надеялись уехать в Европу. Задержаны четыре человека.

Согласно материалам дела, фигуранты привозили клиентов в "сборный" пункт в Одесской области, а дальше – в обход пропускных пунктов в Приднестровье.

В Запорожье задержан помощник депутата облсовета, который со знакомым предпринимателем торговали справками о "плохом здоровье".

В Полтаве задержаны работник типографии и его сообщник. Правоохранители установили, что они подделывали повестки для предъявления сотрудникам ТЦК в случае проверки военно-учетных документов.

Кроме того, один из задержанных распространял в Телеграмм-каналах и в запрещенной соцсети "Одноклассники" кремлевскую пропаганду о полномасштабной войне.

В Днепре задержали сразу трех руководителей больниц, которые продавали мужчинам фейковые медицинские документы.

Один из задержанных, по данным правоохранителей, выписывал пожилым людям справки о нуждающихся в уходе. После этого их родственники-военнообязанные оформляли себе статус по уходу для беспрепятственного выезда за границу.

Вторая фигурантка – это директор частной клиники. По материалам дела, она устанавливала потенциальным призывникам вымышленные диагнозы о "плохом здоровье".

Третья фигурантка – заведующая одним из отделений больницы, она была задержана в Каменском районе области. Она вместе с медсестрой и посредником продавали фиктивные медсправки.

Всем подозреваемым сообщили о подозрениях в соответствии с совершенными нарушениями: незаконная переправка лиц через границу, получение взятки должностным лицом, препятствование законной деятельности ВСУ, оправдание вооруженной агрессии России, злоупотребление влиянием, подделка документов.

Фигуранты находятся под стражей, им может грозить до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ