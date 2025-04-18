СБУ заявила о задержании организаторов "уклонистских схем", среди которых депутат
Служба безопасности и Национальная полиция заявили о разоблачении новых схем уклонения от мобилизации и задержании организаторов в разных областях Украины. Фигуранты дела находятся под стражей, им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает СБУ.
Правоохранители задержали пятерых подозреваемых, в том числе научного консультанта судьи Конституционного суда Украины.
По данным следствия, чиновник совмещал работу в госучреждении с адвокатской практикой, которую использовал как "прикрытие" для незаконной деятельности.
Под видом предоставления юридических услуг он предлагал военнообязанным снятие с розыска в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) с последующим оформлением "брони" на оборонном предприятии, сообщает СБУ.
Услуга стоила $15 000.
На Буковине военная контрразведка СБУ задержала еще одну фигурантку дела, подозреваемую в создании схемы уклонения от мобилизации.
По данным следствия, депутат горсовета, работающая врачом-невропатологом, выписывала фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе.
Такая справка предоставляла возможность снятия с военного учета и право беспрепятственного выезда за границу.
В Полтавской области СБУ разоблачила двух должностных лиц ТЦК, подозреваемых во внесении фейковых сведений в военно-учетную систему, которые предоставляют право на оформление отсрочки от призыва.
Как установило следствие, задержанные вносили в систему данные о прохождении военнообязанных ВЛК с отметкой, что они не находятся в розыске.
Также в Черкассах был задержан местный житель, предлагавший военнообязанным фиктивное трудоустройство в местную агрокомпанию, имеющую статус критически важного предприятия и предоставляющую бронь от мобилизации.
Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой (ч. 3 ст. 332) и злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2).
Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
- 19 января СБУ заявила, что через два дня вместе с Нацполицией ликвидировала 10 схем для уклонистов в разных областях.
- 29 января ГБР заявило о блокировании очередной схемы уклонения от мобилизации из-за якобы смены места жительства в одном из ТЦК в Харькове.
- 17 апреля СБУ сообщила о разоблачении канала переправки уклонистов за границу, задержаны бывший начальник Броварской районной военной администрации и глава благотворительного фонда.