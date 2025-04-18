СБУ заявила про затримання організаторів "ухилянтських схем", серед яких депутатка
Служба безпеки та Національна поліція заявили про викриття нових схем ухиляння від мобілізації та затриманні організаторів в різних областях України. Фігуранти справи перебувають під вартою, їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомляє СБУ.
Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних, зокрема наукового консультанта судді Конституційного суду України.
За даними слідства, посадовець суміщав роботу в держустанові з адвокатською практикою, яку використовував як "прикриття" для незаконної діяльності.
Під виглядом надання юридичних послуг він пропонував військовозобов’язаним зняття з розшуку в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) з подальшим оформленням "броні" на оборонному підприємстві, повідомляє СБУ.
Послуга коштувала $15 000.
На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала ще одну фігурантку справи, яку підозрюють у створенні схеми ухиляння від мобілізації.
За даними слідства, депутатка міськради, яка працює лікаркою-невропатологом, виписувала фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби.
Така довідка надавала можливість зняття з військового обліку та право безперешкодного виїзду за кордон.
На Полтавщині СБУ викрила двох посадовців ТЦК, яких підозрюють у внесенні фейкових відомостей до військово-облікової системи, які надають право на оформлення відстрочки від призову.
Як встановило слідство, затримані вносили у систему дані про проходження військовозобов'язаними ВЛК із відміткою, що вони не перебувають у розшуку.
Також у Черкасах було затримано місцевого мешканця, який пропонував військовозобов'язаним фіктивне працевлаштування до місцевої агрокомпанії, що має статус критично важливого підприємства і надає бронь від мобілізації.
Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 332) та зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2).
Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.
- 19 січня СБУ заявила, що за два дні разом із Нацполіцією ліквідувала 10 схем для ухилянтів у різних областях.
- 29 січня ДБР заявило про блокування чергової схеми ухилення від мобілізації через нібито зміну місця проживання в одному з ТЦК у Харкові.
- 17 квітня СБУ повідомила про викриття каналу переправлення ухилянтів за кордон, затримані колишній начальник Броварської районної військової адміністрації та голова благодійного фонду.