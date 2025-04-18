СБУ заявила про затримання організаторів "ухилянтських схем", серед яких депутатка

Також серед затриманих – посадовець Конституційного суду та працівники ТЦК

Один із затриманих (Фото: СБУ)

Служба безпеки та Національна поліція заявили про викриття нових схем ухиляння від мобілізації та затриманні організаторів в різних областях України. Фігуранти справи перебувають під вартою, їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних, зокрема наукового консультанта судді Конституційного суду України.

За даними слідства, посадовець суміщав роботу в держустанові з адвокатською практикою, яку використовував як "прикриття" для незаконної діяльності.

Під виглядом надання юридичних послуг він пропонував військовозобов’язаним зняття з розшуку в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) з подальшим оформленням "броні" на оборонному підприємстві, повідомляє СБУ.

Послуга коштувала $15 000.

На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала ще одну фігурантку справи, яку підозрюють у створенні схеми ухиляння від мобілізації.

За даними слідства, депутатка міськради, яка працює лікаркою-невропатологом, виписувала фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби.

Така довідка надавала можливість зняття з військового обліку та право безперешкодного виїзду за кордон.

На Полтавщині СБУ викрила двох посадовців ТЦК, яких підозрюють у внесенні фейкових відомостей до військово-облікової системи, які надають право на оформлення відстрочки від призову.

Як встановило слідство, затримані вносили у систему дані про проходження військовозобов'язаними ВЛК із відміткою, що вони не перебувають у розшуку.

Також у Черкасах було затримано місцевого мешканця, який пропонував військовозобов'язаним фіктивне працевлаштування до місцевої агрокомпанії, що має статус критично важливого підприємства і надає бронь від мобілізації.

Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 332) та зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.