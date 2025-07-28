Нацполіція викрила нові схеми для ухилянтів – сам організатор виїхав з України й не повернувся
Викрито групу, яка пропонувала ухилянтам виїзд за кордон під виглядом далекобійників і туристів. Сам організатор групи виїхав з України й не повернувся, повідомляє Національна поліція України.
За задумом підозрюваних, перетин кордону поза межами пункту пропуску вартував $11 000, виїхати за межі країни під виглядом далекобійника із занесенням даних водія до системи "Шлях" коштувало $14 000, а на "пасажирський квиток" на потяг, який прямує до країн ЄС, і "обхід" при цьому паспортної перевірки потрібно було знайти $17 000.
За даними поліції, після обраного способу втечі з України клієнт отримував подальші інструкції та згодом – відповідні необхідні документи.
Організатор групи, користуючись "місією" очільника благодійної організації, виїхав з України й не повернувся.
Вказівки своїм виконавцям давав у телефонному режимі, а отримані від схеми кошти розподіляв між співучасниками на власний розсуд, повідомляє Нацполіція.
Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до девʼяти років з конфіскацією майна.
- 18 квітня СБУ заявила про затримання організаторів ухилянтських схем, серед яких була депутатка.
- 9 травня у південних і центральних регіонах України затримано 13 осіб, яких підозрюють в організації шести схем ухилення від мобілізації.
Коментарі (0)