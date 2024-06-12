СБУ: Викрито ботоферми, що допомагали Росії зламувати телефони українських військових

Жительці Коростеня загрожує 15 років тюрми, мешканцю Дніпра – п'ять років з конфіскацією

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття двох ботоферм на Житомирщині та у Дніпрі, які допомагали Росії поширювати кремлівську пропаганду та зламувати телефони українських захисників. Стверджується, що жителька Коростеня зареєструвала 600 номерів, а чоловік з Дніпра – 15 000 фейкових акаунтів.

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Спецслужба пише, що на Житомирщині разом з Національною поліцією викрила мешканку Коростеня: та на замовлення загарбників масово реєструвала віртуальні телефонні номери українських операторів на анонімні акаунти у месенджері Telegram.

Такі активовані облікові записи жінка продавала або здавала в оренду через спеціалізовані російські інтернет-платформи – надалі спецслужби окупантів використовували ці номери для зламу телефонів українських військових, пояснюють правоохоронці.

За їх словами, робилися фішингові розсилки на гаджети військових Сил оборони з анонімних номерів та інтернет-адрес зареєстрованих в Україні – а у разі відкриття шкідливих файлів на телефон автоматично завантажувався вірус-шпигун, котрий збирав конфіденційні дані.

Також загарбники застосовували анонімні акаунти ботоферми для поширення російських наративів нібито від імені пересічних громадян України, зауважує СБУ.

Спецслужба повідомляє, що фігурантка облаштувала спеціалізоване програмне забезпечення просто у власній квартирі, загалом зареєструвала понад 600 мобільних номерів, а гроші від їх продажу отримувала на власний криптогаманець.

Жінці повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Їй загрожує до 15 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

А у Дніпрі було затримано 30-річного місцевого мешканця, який зареєстрував майже 15 000 фейкових облікових записів у різних соцмережах та месенджерах, повідомляють правоохоронці.

Стверджується, що ці акаунти він продавав на форумах у даркнеті, де основними його покупцями були представники російських спецслужб.

Чоловікові інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Максимальне покарання – до п’яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

ДОВІДКА Даркнет – це частина інтернету, доступ до якої можна отримати лише з використанням спеціальних застосунків, зокрема, браузеру Tor. Вона "славиться" нерегульованістю та анонімністю, а також онлайн-злочинністю. Серед іншого, у даркнеті можна незаконно придбати персональну інформацію або Даркнет – це частина інтернету, доступ до якої можна отримати лише з використанням спеціальних застосунків, зокрема, браузеру Tor. Вона "славиться" нерегульованістю та анонімністю, а також онлайн-злочинністю. Серед іншого, у даркнеті можна незаконно придбати персональну інформацію або цілі бази таких даних

У березні 2022 року СБУ повідомила про ліквідацію п'ятьох російських ботоферм потужністю понад 100 000 фейкових акаунтів.

У грудні 2023 року компанія Meta повідомила про видалення мережі фейкових і оманливих акаунтів, які базувалися в Китаї, а також російської мережі, що поширювала пропаганду про Україну.

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