СБУ: Разоблачены ботофермы, которые помогали России взламывать телефоны украинских военных

Жительнице Коростеня грозит 15 лет тюрьмы, жителю Днепра – пять лет с конфискацией

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении двух ботоферм в Житомирской области и в Днепре, которые помогали России распространять кремлевскую пропаганду и взламывать телефоны украинских защитников. Утверждается, что жительница Коростеня зарегистрировала 600 номеров, а мужчина из Днепра – 15 000 фейковых аккаунтов.

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Спецслужба пишет, что в Житомирской области вместе с Национальной полицией разоблачила жительницу Коростеня: она по заказу захватчиков массово регистрировала виртуальные телефонные номера украинских операторов на анонимные аккаунты в мессенджере Telegram.

Такие активированные аккаунты женщина продавала или сдавала в аренду через специализированные российские интернет-платформы – в дальнейшем спецслужбы оккупантов использовали эти номера для взлома телефонов украинских военных, объясняют правоохранители.

По их словам, производились фишинговые рассылки на гаджеты военных Сил обороны с анонимных номеров и зарегистрированных в Украине интернет-адресов – а в случае открытия вредоносных файлов на телефон автоматически загружался вирус-шпион, собиравший конфиденциальные данные.

Также захватчики применяли анонимные аккаунты ботофермы для распространения российских нарративов якобы от имени рядовых граждан Украины, отмечает СБУ.

Спецслужба сообщает, что фигурантка обустроила специализированное программное обеспечение прямо в собственной квартире, всего зарегистрировала более 600 мобильных номеров, а деньги от их продаж получала на собственный криптокошелек.

Женщине сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей.

Ей грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

А в Днепре был задержан 30-летний местный житель, который зарегистрировал почти 15 000 фейковых учетных записей в различных соцсетях и мессенджерах, сообщают правоохранители.

Утверждается, что эти аккаунты он продавал на форумах в даркнете, где его основными покупателями были представители российских спецслужб.

Мужчине инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Максимальное наказание – до пяти лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

СПРАВКА Даркнет – это часть интернета, доступ к которой можно получить только с использованием специальных приложений, в частности, браузера Tor. Она "славится" нерегулируемостью и анонимностью, а также онлайн-преступностью. Среди прочего в даркнете можно незаконно приобрести персональную информацию или Даркнет – это часть интернета, доступ к которой можно получить только с использованием специальных приложений, в частности, браузера Tor. Она "славится" нерегулируемостью и анонимностью, а также онлайн-преступностью. Среди прочего в даркнете можно незаконно приобрести персональную информацию или целые базы таких данных

В марте 2022 года СБУ сообщила о ликвидации пяти российских ботоферм мощностью более 100 000 фейковых аккаунтов.

В декабре 2023 года компания Meta сообщила об удалении сети фейковых аккаунтов, базировавшихся в Китае, а также российской сети, распространявшей пропаганду об Украине.

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