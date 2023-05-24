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СБУ заявила про затримання антиукраїнського релігійного блогера – фото

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 12:15
СБУ заявила про затримання антиукраїнського релігійного блогера – фото - Фото
Фото: СБУ

СБУ заявила про затримання антиукраїнського релігійного блогера, одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві кажуть, що затриманий поширював наративи Кремля і організовував замовні "акції протесту".

"Фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України", – йдеться у повідомленні.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про Василя Чепразова.

За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.

Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни, повідомили в СБУ.

Також, зазначили у відомстві, свої виступи він записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 000 підписників.

СБУ заявила про затримання антиукраїнського релігійного блогера – фото

За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення фігурант публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ і виправдовував захоплення українських територій.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності, заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора, повідомили у СБУ.

Фігуранту повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує до восьми років тюрми.

СБУ заявила про затримання антиукраїнського релігійного блогера – фото

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

В Офісі генпрокурора додали, що у квітні 2023 року, перебуваючи поблизу Київської духовної академії і семінарії, на запитання журналіста, чий наразі є Крим, Чепразов відповів: "Російський, Київської Русі".

Крім того, у своєму коментарі він публічно висловлював російські наративи про те, що кордони України ніде не зареєстровані та залишились їй з часів радянського союзу, повідомили в ОГП.

  • 12 травня 2023 року митрополит УПЦ Московського патріархату, ексглава Кіровоградської єпархії Іосаф та його секретар отримали вироки суду за розпалювання міжрелігійної ворожнечі.
  • У Харківській області викрили клірика Української православної церкви Московського патріархату, який, за даними правоохоронців, освячував російських загарбників під час окупації Ізюма. 
Вадим Ребрина, Юрій Смірнов
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