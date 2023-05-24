СБУ заявила о задержании антиукраинского религиозного блогера – фото

СБУ заявила о задержании антиукраинского религиозного блогера, одного из организаторов прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В ведомстве говорят, что задержанный распространял нарративы Кремля и организовывал заказные "акции протеста".

"Фигурантом является заместитель руководителя пророссийской организации "Единое отечество" и участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины", – говорится в сообщении.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Василии Чепразове.

По данным следствия, он являлся одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской Лавры в конце марта 2023 года.

Тогда фигурант подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых безосновательно обвинял Украину в развязывании войны, сообщили в СБУ.

Также, отметили в ведомстве, свои выступления он записывал и транслировал на YouTube-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 000 подписчиков.

По данным СБУ после полномасштабного вторжения фигурант публично поддержал агрессивную политику высшего военно-политического руководства РФ и оправдывал захват украинских территорий.

В ходе обысков по адресу проживания задержанного обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, запрещенная символика и полиграфическая продукция, используемая радикальными националистическими структурами страны-агрессора, сообщили в СБУ.

Фигуранту сообщили о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Офисе генпрокурора добавили, что в апреле 2023 года, находясь вблизи Киевской духовной академии и семинарии, на вопрос журналиста, чей сейчас Крым, Чепразов ответил: "Русский, Киевской Руси".

Кроме того, в своем комментарии он публично высказывал российские нарративы о том, что границы Украины нигде не зарегистрированы и остались ей со времен советского союза, сообщили в ОГП.

12 мая 2023 года митрополит УПЦ Московского патриархата, эксглава Кировоградской епархии Иосаф и его секретарь получили приговоры суда за разжигание межрелигиозной розни.

В Харьковской области разоблачена клирика Украинской православной церкви Московского патриархата, который,сбу

по данным правоохранителей, освящал российских захватчиков во время оккупации Изюма.

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