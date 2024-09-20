Секретар РНБО: Рішення про заборону Telegram не стосується офіційних каналів органів влади

На засіданні НКЦК 19 вересня було рекомендовано обмежити використання цього месенджера для службової комунікації та на робочих пристроях

Telegram (Ілюстративне фото)

Рішення Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) заборонити використання месенджера Telegram на службових пристроях в органах влади має рекомендаційний характер для уряду і не стосується офіційних Telegram-каналів цих органів. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Литвиненко.

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На засіданні НКЦК 19 вересня було розглянуто питання стосовно використання месенджера Telegram.

За підсумками зустрічі рекомендовано обмежити використання цього месенджера для службової комунікації та на робочих пристроях, нагадали в РНБО.

Литвиненко зазначив, що рішення має рекомендаційний характер для уряду і не поширюється на офіційні Telegram-канали державних органів.

Більшість українців підтримує регулювання месенджера Telegram в Україні, але лише кожен десятий підтримує повну заборону.

НКЦК не забороняє вести офіційні сторінки в Telegram ні державним органам, ні військовим формуванням, уточнив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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