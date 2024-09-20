Секретарь СНБО: Решение о запрете Telegram не касается официальных каналов органов власти

На заседании НКЦК 19 сентября было рекомендовано ограничить использование этого мессенджера для служебной коммуникации и рабочих устройств

Telegram (Иллюстративное фото)

Решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) запретить использование мессенджера Telegram на служебных устройствах в органах власти носит рекомендательный характер для правительства и не касается официальных Telegram-каналов этих органов. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко.

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На заседании НКЦК 19 сентября был рассмотрен вопрос использования мессенджера Telegram.

По итогам встречи было рекомендовано ограничить использование этого мессенджера для служебной коммуникации и на рабочих устройствах, напомнили в СНБО.

Литвиненко отметил, что решение носит рекомендательный характер для правительства и не распространяется на официальные Telegram-каналы государственных органов.

Большинство украинцев поддерживают регулирование мессенджера Telegram в Украине, но только каждый десятый поддерживает полный запрет.

НКЦК не запрещает вести официальные страницы в Telegram ни государственным органам, ни военным формированиям, уточнил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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