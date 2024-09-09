Запрет Telegram. Большинство украинцев за регулирование, но есть условие, изменяющее все

В случае необходимости запрета общество должно получить доказательства деятельности РФ и отказа собственников сотрудничать с Украиной, заявили в КМИС

Иллюстративное фото: Depositphotos

Более половины украинцев (54%) поддерживает регулирование мессенджера Telegram в Украине, но если владельцы платформы отказались бы блокировать вредоносные каналы – то за запрет выступило бы большинство граждан (70-71%). Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии.

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По его данным, сейчас только 9% украинцев поддерживают полный запрет мессенджера в Украине, а 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать.

Но большинство имеют менее радикальные мнения. Так, 54% респондентов заявили, что не стоит полностью запрещать Telegram, а необходимо ввести определенные ограничения и контроль над платформой, например блокирование отдельных каналов.

Еще 11% опрошенных затруднились сказать что-то по этому вопросу:

Инфографика: КМИС

На графике ниже показано, как распределяются взгляды в зависимости от того, насколько серьезной угрозой безопасности люди считают российскую дезинформацию и пропаганду в соцсетях.

При этом даже среди тех, кто считает такую угрозу очень серьезной, лишь 15% респондентов поддерживают полную блокировку мессенджера в Украине:

Инфографика: КМИС

Тем, кто сейчас не поддерживает полный запрет Telegram, социологи задали еще один вопрос: поддержат ли они блокировку мессенджера, если его владельцы откажутся блокировать определенные каналы.

При этом "реализовывался эксперимент", пишет КМИС, во время которого каждому респонденту предлагали только один из типов Telegram-каналов, которые в гипотетическом сценарии владельцы платформы отказались бы блокировать.

Тех, кто в ответе на предыдущий вопрос выступал за полный запрет мессенджера, на этом графике считаются как поддерживающие запрет:

По этим данным, если владельцы мессенджера категорически откажутся блокировать каналы с распространением пропаганды и дезинформации РФ – тогда полный запрет Telegram поддержали бы 60% украинцев, а не поддержали 32%.

При этом поддержка запрета мессенджера выше, если владельцы откажутся блокировать каналы, которые оккупанты используют для связи, а также если не будут блокировать каналы с распространением наркотических веществ.

Блокировку платформы в таких случаях поддержали бы 71% и 70% соответственно (не поддержали бы 21% и 20%).

"Результаты опроса свидетельствуют, что в настоящее время у общества нет ни ощутимой поддержки запрета Telegram, ни стойкого сопротивления такому запрету", – заявил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий.

Так, у украинцев есть "довольно взвешенная и конструктивная позиция" – стоит не доходить до запретов, однако важно и нужно блокировать опасные каналы в Telegram, а при условии, если владельцы платформы не будут блокировать такие каналы, то большинство украинцев относят себя к лагерю тех, кто поддерживает запрет, а не тех, кто последовательно поддерживает свободу слова, добавил социолог.

Он заключает: власти следует понимать, что в случае необходимости запрета Telegram в целях безопасности Украины и ее граждан, общество должно получить действительно объективные и убедительные доказательства российской деятельности и отказа владельцев мессенджера сотрудничать с украинской стороной.

СПРАВКА Всеукраинский опрос КМИС проводился 1-6 сентября, вопрос о Telegram Институт добавил по своей инициативе. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех областях, подконтрольных украинскому правительству. Часть респондентов – внутренне перемещенные лица.



В общей сложности опрошены 1015 совершеннолетних респондентов, максимальная погрешность – 4,1%, кроме того, на результаты может влиять "определенное систематическое отклонение". В общем, КМИС считает свой опрос высокорепрезентативным. Всеукраинский опрос КМИС проводился 1-6 сентября, вопрос о Telegram Институт добавил по своей инициативе. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех областях, подконтрольных украинскому правительству. Часть респондентов – внутренне перемещенные лица.В общей сложности опрошены 1015 совершеннолетних респондентов, максимальная погрешность – 4,1%, кроме того, на результаты может влиять "определенное систематическое отклонение". В общем, КМИС считает свой опрос высокорепрезентативным.

Вопросы регуляции или блокировки мессенджера периодически актуализируются в украинском публичном пространстве.

В начале 2024 года представитель ГУР Юсов заявил, что мессенджер Telegram создает угрозы для информационной безопасности в Украине. В ответ Telegram заявил, что мессенджер "есть и всегда был безопасным для украинцев и пользователей во всем мире".

5 августа глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что нет ресурсов для регуляции мессенджера Telegram, однако в таком случае его следует блокировать.

6 сентября стало известно, что Telegram обновил свою политику, позволив пользователям жаловаться модераторам на приватные чаты. Это произошло после ареста основателя мессенджера Дурова во Франции в августе из-за "преступлений, совершенных третьими лицами" на платформе.

Начальник военной разведки Буданов заявил, что считает Telegram "вредным" – он не выступает за запрет платформы, но поддерживает деанонимизацию владельцев Telegram-каналов.

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