Буданов считает анонимность Telegram угрозой нацбезопасности. Предлагает "офизичить" его

Telegram – это главный источник получения информации в украинском обществе, заявил начальник ГУР. Его анонимность является проблемой

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает Telegram "вредным". В интервью Радио Хартия он предложил "офизичить" каналы в мессенджере.

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"Telegram – это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю совершенно прямо, и мы это даже документально делали", – сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что Telegram – это главный источник получения информации в украинском обществе, согласно исследованиям.

В то же время Буданов отметил, что выступает за то, чтобы "офизичить" все Telegram-каналы, а не запретить в Украине сам мессенджер.

"Если ты хочешь вещать какие-нибудь новости – пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность", – пояснил он.

В начале 2024 года представитель ГУР Юсов заявил, что мессенджер Telegram создает угрозы для информационной безопасности в Украине. В ответ Telegram заявил, что мессенджер "есть и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире".

5 августа глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что нет ресурсов для регуляции мессенджера Telegram, однако в таком случае его следует блокировать.

6 сентября стало известно, что Telegram обновил свою политику, позволив пользователям жаловаться модераторам на приватные чаты. Это произошло после ареста основателя Павла Дурова во Франции в августе из-за "преступлений, совершенных третьими лицами" на платформе.

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