Буданов вважає анонімність Telegram загрозою для нацбезпеки. Пропонує "офізичити" його

Telegram – це головне джерело отримання інформації в українському суспільстві, заявив начальник ГУР. Його анонімність є проблемою

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає Telegram "шкідливим". В інтерв'ю Радіо Хартія він запропонував "офізичити" канали у месенджері.

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"Telegram – це шкідливо. Я ніколи не боявся цього казати. Це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили", – сказав Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що Telegram – це головне джерело отримання інформації в українському суспільстві, згідно з дослідженнями.

Водночас Буданов зазначив, що виступає за те, щоб "офізичити" усі Telegram-канали, а не заборонити в Україні сам месенджер.

"Якщо ти хочеш віщати якісь новини – будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал громадянина РФ або громадянина України. І тоді у нього є відповідальність", – пояснив він.

На початку 2024 року представник ГУР Юсов заявив, що месенджер Telegram створює загрози для інформаційної безпеки в Україні. У відповідь Telegram заявив, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців і користувачів у всьому світі".

5 серпня очільник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що немає ресурсів для регуляції месенджера Telegram, однак у такому випадку його варто блокувати.

6 вересня стало відомо, що Telegram оновив свою політику, дозволивши користувачам скаржитися модераторам на приватні чати. Це сталося після арешту засновника Павла Дурова у Франції в серпні через "злочини, вчинені третіми особами" на платформі.

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