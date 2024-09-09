Заборона Telegram. Більшість українців за регулювання, але є умова, яка все змінює – опитування

Владі слід розуміти, що у разі необхідності заборони суспільство має отримати об'єктивні та переконливі докази діяльності РФ та відмови власників співпрацювати, заявили в КМІС

Ілюстративне фото: Depositphotos

Понад половина українців (54%) підтримує регулювання месенджера Telegram в Україні, але якщо власники платформи відмовилися б блокувати шкідливі канали – то за заборону виступила б більшість громадян (70-71%). Про це свідчать дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

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За його даними, зараз лише 9% українців підтримують повну заборону месенджера в Україні, а 26% вважають, що його не варто у жоден спосіб контролювати.

Але більшість мають менш радикальні думки. Так, 54% респондентів заявили, що не варто повністю забороняти Telegram, а необхідно запровадити певні обмеження та контроль над платформою, наприклад, блокування окремих каналів.

Ще 11% опитаних було важко сказати щось з цього питання:

Інфографіка: КМІС

На графіку нижче показано, як розподіляються погляди залежно від того, на скільки серйозною загрозою безпеці люди вважають російську дезінформацію і пропаганду в соцмережах.

Водночас навіть серед тих, хто вважає таку загрозу дуже серйозною, лише 15% респондентів підтримують повне блокування месенджера в Україні:

Інфографіка: КМІС

А тим, хто зараз не підтримує повну заборону Telegram, соціологи поставили ще одне запитання: чи підтримають вони блокування месенджера, якщо його власники відмовляться блокувати певні канали.

При цьому "реалізовувався експеримент", пише КМІС, під час якого кожному респондентові пропонували лише один з типів Telegram-каналів, котрі у гіпотетичному сценарії власники платформи відмовлялися б блокувати.

Тих, хто під час попереднього питання виступали за повну заборону месенджера, на цьому графіку рахуються як ті, хто підтримує заборону:

За цими даними, якщо власники месенджера категорично відмовляться блокувати канали з поширенням пропаганди та дезінформації РФ – тоді повну заборону Telegram підтримало б 60% українців, а не підтримало 32%.

Водночас вищою є підтримка заборони месенджера, якщо власники відмовляться блокувати канали, які окупанти використовують для зв'язку, а також якщо не блокуватимуть канали з поширенням наркотичних речовин.

Блокування платформи у таких випадках підтримало б 71% та 70% відповідно (не підтримало б 21% та 20%).

"Результати опитування засвідчують, що наразі в суспільства немає ані відчутної підтримки заборони Telegram, ані стійкого опору такій забороні", – заявив заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький.

Так, українці мають "доволі виважену і конструктивну позицію" – варто не доходити до заборон, проте важливо й потрібно блокувати небезпечні канали у Telegram, а за умови, якщо власники платформи не блокуватимуть такі канали, то більшість українців зараховує себе до табору тих, хто підтримує заборону, а не до тих, хто послідовно підтримує свободу слова, додав соціолог.

Він підсумовує: владі варто розуміти, що у разі необхідності заборони Telegram задля безпеки України та її громадян, суспільство має отримати справді об'єктивні та переконливі докази російської діяльності та відмови власників месенджера співпрацювати з українською стороною.

ДОВІДКА Всеукраїнське опитування КМІС проводилося 1-6 вересня, питання про Telegram Інститут додав за своєю ініціативою. Дослідження проводили методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх областях, підконтрольних українському урядові. Частина респондентів – внутрішньопереміщені особи.



Загалом опитано 1015 повнолітніх респондентів, максимальна похибка – 4,1%, окрім цього, на результати може впливати "певне систематичне відхилення". Загалом КМІС вважає своє опитування високорепрезентативним. Всеукраїнське опитування КМІС проводилося 1-6 вересня, питання про Telegram Інститут додав за своєю ініціативою. Дослідження проводили методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх областях, підконтрольних українському урядові. Частина респондентів – внутрішньопереміщені особи.Загалом опитано 1015 повнолітніх респондентів, максимальна похибка – 4,1%, окрім цього, на результати може впливати "певне систематичне відхилення". Загалом КМІС вважає своє опитування високорепрезентативним.

Питання регуляції або блокування месенджера періодично актуалізуються в українському публічному просторі.

На початку 2024 року представник ГУР Юсов заявив, що месенджер Telegram створює загрози для інформаційної безпеки в Україні. У відповідь Telegram заявив, що месенджер "є і завжди був безпечним для українців і користувачів у всьому світі".

5 серпня очільник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що немає ресурсів для регуляції месенджера Telegram, однак у такому разі його варто блокувати.

6 вересня стало відомо, що Telegram оновив свою політику, дозволивши користувачам скаржитися модераторам на приватні чати. Це сталося після арешту засновника месенджера Дурова у Франції в серпні через "злочини, вчинені третіми особами" на платформі.

Начальник воєнної розвідки Буданов заявив, що вважає Telegram "шкідливим" – він не виступає за заборону платформи, але підтримує деанонімізацію власників Telegram-каналів.

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