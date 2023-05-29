Сенатор Грем відповів на обурення з РФ за "смерть росіян – найкраще, на що ми витрачаємось"

Сенатор США Ліндсі Грем відповів на закиди російської пропаганди та офіційних осіб країни-терориста, що нібито він назвав убивства росіян "найкращою інвестицією" США під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. З'ясувалося, що відео було змонтоване, а в оригіналі фрази не йшли одна за одною. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повний запис розмови та відповідь Грема.

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Грем заявив, що він просто похвалив дух українців у протистоянні російському вторгненню з допомогою, яку надають Сполучені Штати.

Під час офіційного візиту сенатор США визнав похвалу українського президента за військову допомогу США, яка оцінюється у $38 млрд з початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков засудив слова Грема, припустивши, що його коментар про фінансову допомогу США був пов'язаний із зауваженням сенатора, що росіяни "гинуть" у війні.

Видання зауважує, що під час зустрічі Грем сказав, що українці, які протистоять вторгненню РФ, нагадують йому про "наших кращих людей в Америці". Він заявив: "Був час в Америці, коли ми були такими, борючись до останнього, ми збиралися бути вільними або померти".

Президент України відповів: "Тепер ви вільні. І ми будемо". Після цього Грем зазначив: "А росіяни гинуть".

Зеленський зауважив, що росіяни самі прийшли на територію України, а українці не воюють на території РФ.

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Офіційні особи РФ прямо пов'язали похвалу Грема про переваги допомоги США з коментарями щодо росіян, які гинуть під час війни.

Видання зауважує, що у перших фрагментах зустрічі, які оприлюднив Офіс президента, не було зрозуміло, що ці два зауваження були зроблені в різних частинах розмови.

Грем відповів на слова колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, який назвав сенатора "старим дурнем". Медведєв заявив, що Грем "даремно" зробив таку заяву, а також пригрозив вбивством американському політику: "У його улюбленій Америці регулярно вбивають не лише звичайних людей, а й витрачають брудні гроші на вбивства сенаторів".

"Пане Медведєв, якщо ви хочете, щоб росіяни припинили гинути в Україні, вийдіть [з України]. Зупиніть вторгнення. Зупиніть воєнні злочини. Правда полягає в тому, що вам і Путіну байдуже до російських солдатів", – написав Грем у коментарі для Reuters.

Сенатор США зазначив: "Як завжди, російська пропагандистська машина наполегливо працює".

Грем повідомив, що під час зустрічі сказав Зеленському, що Україна "перейняла американську мантру "живи вільно або помри". На думку сенатора США, це була хороша інвестиція Сполучених Штатів, щоб "допомогти звільнити Україну від російських військових злочинців".

27 травня 2023 року Грем заявив, що США повинні надати Україні касетні боєприпаси та додаткову далекобійну артилерію для контрнаступу. Він зауважив, що "ніколи не був таким оптимістичним щодо здатності українців піти в наступ і повернути свою територію в росіян".

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