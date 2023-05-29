Сенатор Грэм ответил на возмущения из РФ за "смерть россиян – лучшее, на что мы тратимся"

Сенатор США Линдси Грэм ответил на упреки российской пропаганды и официальных лиц страны-террориста, что якобы он назвал убийства россиян "лучшей инвестицией" США во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что видео было смонтировано, а в оригинале фразы не следовали одна за другой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полную запись разговора и ответ Грэмма.

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Грэм заявил, что он просто похвалил дух украинцев в противостоянии российскому вторжению с помощью, оказываемой Соединенными Штатами.

В ходе официального визита сенатор США признал похвалу украинского президента за военную помощь США, которая оценивается в $38 млрд с начала широкомасштабного вторжения РФ.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков осудил слова Грэмма, предположив, что его комментарий о финансовой помощи США был связан с замечанием сенатора, что россияне "гибнут" в войне.

Издание отмечает, что во время встречи Грэм сказал, что украинцы, противостоящие вторжению РФ, напоминают ему о "наших лучших людях в Америке". Он заявил: "Было время в Америке, когда мы были такими, сражаясь до последнего, мы собирались быть свободными или умереть".

Президент Украины ответил: "Теперь вы свободные. И мы будем". После этого Грэм отметил: "А россияне гибнут".

Зеленский заметил, что россияне сами пришли на территорию Украины, а украинцы не воюют на территории РФ.

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Официальные лица РФ прямо связали похвалу Грэмма о преимуществах помощи США с комментариями по поводу россиян, погибающих во время войны.

Издание отмечает, что в первых фрагментах встречи, обнародованных Офисом президента, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора.

Грэм ответил на слова бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, назвавшего сенатора "старым дураком". Медведев заявил, что Грэм "напрасно" сделал такое заявление, а также пригрозил убийством американскому политику: "В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов".

"Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне прекратили погибать в Украине, выйдите [из Украины]. Остановите вторжение. Остановите военные преступления. Правда заключается в том, что вам и Путину безразличны российские солдаты", – написал Грэм в комментарии для Reuters.

Сенатор США отметил: "Как обычно, российская пропагандистская машина упорно работает".

Грэм сообщил, что во время встречи сказал Зеленскому, что Украина "переняла американскую мантру "живи свободно или умри". По мнению сенатора США, это была хорошая инвестиция Соединенных Штатов, чтобы "помочь освободить Украину от российских военных преступников".

27 мая 2023 года Грэм заявил, что США должны предоставить Украине кассетные боеприпасы и дополнительную дальнобойную артиллерию для контрнаступления. Он отметил, что "никогда не был таким оптимистичным относительно способности украинцев пойти в наступление и вернуть свою территорию у россиян".

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