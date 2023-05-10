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Медведев и Песков начали угрожать Польше из-за Калининграда. Кислица: Ждем самовозгорания

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10.05.2023, 17:26
Медведев и Песков начали угрожать Польше из-за Калининграда. Кислица: Ждем самовозгорания - Фото
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев и спикер Кремля Дмитрий Песков начали угрожать Польше из-за переименования Варшавой Калининграда и Калининградской области. Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что стоит ждать "самовозгорания" соратников диктатора Владимира Путина, когда Россия будет переименована в Московию.

Варшава официально приняла решение больше не называть город с российским названием Калининград – Калининградом, а область – Калининградской, указывая на то, что российское название – искусственное.

С 9 мая 2023 года полякам рекомендуется употреблять польское название для Калининграда – Крулевец, а для области – Крулевецкая соответственно.

Медведев в ответ выкатил очередной пропагандистский пост с угрозами в адрес Польши, предлагая называть ее "частью РФ", тем самым упоминая оккупацию страны Российской империей и СССР.

Песков же в комментарии российским пропагандистам заявил, что Польша "на протяжении всей истории иногда скатывается в безумие своей ненависти к россиянам и ничего хорошего для поляков это не приносит". 

В Twitter Кислица написал, что Медведев и Песков устроили истерику из-за возвращения поляками исторического названия Калининграду. 

"Ждем самовозгорания от новости о возвращении мордору исторического названия — Московия, как существовавшей веками до того как Петр переименовал ее краденым именем", — заявил дипломат.

СПРАВКА. Название "Крулевец" является переводом на польский язык исторического названия "Кенигсберг". Название "Кенигсберг" использовалось в течение 700 лет, когда город контролировался Тевтонским Орденом, Пруссией и Германией. В течение 190 лет город принадлежал польским королям. Лишь в 1945 году Кенигсберг был оккупирован СССР, а в 1946 году переименован в Калининград.

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Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица война польша дмитрий песков пропаганда Дмитрий Медведев калининград
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