Медведев и Песков начали угрожать Польше из-за Калининграда. Кислица: Ждем самовозгорания
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев и спикер Кремля Дмитрий Песков начали угрожать Польше из-за переименования Варшавой Калининграда и Калининградской области. Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что стоит ждать "самовозгорания" соратников диктатора Владимира Путина, когда Россия будет переименована в Московию.
Варшава официально приняла решение больше не называть город с российским названием Калининград – Калининградом, а область – Калининградской, указывая на то, что российское название – искусственное.
С 9 мая 2023 года полякам рекомендуется употреблять польское название для Калининграда – Крулевец, а для области – Крулевецкая соответственно.
Медведев в ответ выкатил очередной пропагандистский пост с угрозами в адрес Польши, предлагая называть ее "частью РФ", тем самым упоминая оккупацию страны Российской империей и СССР.
Песков же в комментарии российским пропагандистам заявил, что Польша "на протяжении всей истории иногда скатывается в безумие своей ненависти к россиянам и ничего хорошего для поляков это не приносит".
В Twitter Кислица написал, что Медведев и Песков устроили истерику из-за возвращения поляками исторического названия Калининграду.
"Ждем самовозгорания от новости о возвращении мордору исторического названия — Московия, как существовавшей веками до того как Петр переименовал ее краденым именем", — заявил дипломат.
- В октябре президент Зеленский назвал окружение Путина "щенками, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал не разносить в СМИ и Сети заявления Медведева.
- В конце осени, комментируя высказывания Медведева, посол Украины в ООН Кислица "недоумевал", как это Россия еще не собрала Совбез, потому что – со слов упомянутого выше чиновника РФ – "воюет против Сатаны".
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