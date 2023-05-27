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Сенатор США: Мы должны предоставить Украине кассетные боеприпасы и дальнобойную артиллерию

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 00:06
Сенатор США: Мы должны предоставить Украине кассетные боеприпасы и дальнобойную артиллерию - Фото
Линдси Грэм (Фото: EPA)

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что встретился с президентом Владимиром Зеленским, мэром Киева Виталием Кличко и представителями обороны Украины. По словам американского политика, США должны предоставить Украине дополнительное вооружение для контрнаступления.

"Я никогда не был таким оптимистичным по поводу способности украинцев пойти в наступление и вернуть свою территорию у россиян", – написал Грэм.

Он отметил, что во время визита понял, что россияне "окровавлены и ослаблены".

Грэм отметил, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине кассетные боеприпасы и дополнительную дальнобойную артиллерию, чтобы "сделать контрнаступление успешным".

"Хотя волшебного оружия нет, но правильное оружие в руках решительного украинского народа создает магию на поле боя", – подытожил он.
  • 25 мая 2023 года глава Пентагона Остин заявил, что Украине больше всего нужны радары, снаряды, амуниция и ПВО.
  • Издание The Wall Street Journal сообщало, что Южная Корея может тайно отправлять сотни тысяч снарядов в США для Украины.

Читайте также: Боеприпасы для Украины: Европа резко ускоряет военное производство – фон дер Ляен

Артём Джерипа
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