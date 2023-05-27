Сенатор США: Ми повинні надати Україні касетні боєприпаси та далекобійну артилерію

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, мером Києва Віталієм Кличком та представниками оборони України. За словами американського політика, США мають надати Україні додаткове озброєння для контрнаступу.

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"Я ніколи не був таким оптимістичним щодо здатності українців піти в наступ і повернути свою територію в росіян", – написав Грем.

Він зазначив, що під час візиту зрозумів, що росіяни "скривавлені та ослаблені".

Грем зазначив, що Сполучені Штати повинні надати Україні касетні боєприпаси та додаткову далекобійну артилерію, щоб "зробити контрнаступ успішним".

"Хоча чарівної зброї немає, але правильна зброя в руках рішучого українського народу створює магію на полі бою", – підсумував він. 25 травня 2023 року очільник Пентагону Остін заявив, що Україні найбільше потрібні радари, снаряди, амуніція та ППО.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Південна Корея може таємно надсилати сотні тисяч снарядів у США для України. Читайте також: Боєприпаси для України: Європа різко прискорює військове виробництво – фон дер Ляєн



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