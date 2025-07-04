Сенатори-демократи розпочали розслідування щодо паузи Трампа в антиросійських санкціях

З початку другого терміну президент США не запровадив жодних нових санкцій проти Росії

Джин Шахін (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Троє сенаторів-демократів заявили, що розпочинають розслідування через більш ніж п'ятимісячну паузу адміністрації президента США Дональда Трампа щодо нових санкцій проти Росії, пов'язаних із російсько-українською війною. Про це повідомляє The Hill.

З ініціативою виступили сенатори Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріс Кунс.

Вони наголосили, що з початку другого терміну президентства Трампа в січні Сполучені Штати не запровадили жодних нових санкцій проти Росії, пов'язаних з її вторгненням в Україну, а в деяких випадках навіть послабили обмеження.

"Замість того щоб вжити чітко доступних заходів для тиску на агресора, президент Трамп нічого не робить, і ми розслідуватимемо цю втрачену можливість, щоб наполягти на припиненні цієї війни", – заявили сенатори.

Вони наголосили, що відсутність нових санкцій заохочує російського диктатора Володимира Путіна продовжувати атаки на Україну, попри те що Трамп неодноразово заявляв, що швидко покладе край війні.

"Американці повинні запитати себе: чому президент, який заявляє, що хоче покласти край великій війні, натомість дозволяє агресору безкарно діяти", – заявили вони.

Шахін, Воррен і Кунс закликали адміністрацію США посилити тиск на Москву.

"Єдиний спосіб забезпечити справедливий і тривалий мир – продемонструвати рішучість разом з нашими партнерами з G7 та показати Путіну, що ціна лише зростатиме доти, доки він продовжуватиме свій жорстокий напад на невинних українців", – заявили сенатори.