Зеленський: Росія не змінить свою тупу руйнівну поведінку без масштабного тиску

Президент наголосив, що за кожну атаку Росія має відчувати санкційний тиск та інші удари по своїй економіці, по заробітках та інфраструктурі

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Володимир Зеленський після однієї з наймасованіших російських атак закликав партнерів і союзників посилити тиск на державу-агресорку – інакше ситуація не зміниться.

Він зазначив, що перші повітряні тривоги ввечері 3 липня почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа розмови президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

"Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 09:00 вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч", – написав президент.

Крім Києва постраждали ще Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Фіксується багато місць падіння уламків дронів і ракет, є й прямі влучання.

"І все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі", – наголосив Зеленський.

Він додав, що це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще, і це залежить від партнерів, передусім – від США.