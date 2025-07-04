Зеленський: Росія не змінить свою тупу руйнівну поведінку без масштабного тиску
Президент Володимир Зеленський після однієї з наймасованіших російських атак закликав партнерів і союзників посилити тиск на державу-агресорку – інакше ситуація не зміниться.
Він зазначив, що перші повітряні тривоги ввечері 3 липня почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа розмови президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.
"Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 09:00 вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч", – написав президент.
Крім Києва постраждали ще Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Фіксується багато місць падіння уламків дронів і ракет, є й прямі влучання.
"І все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі", – наголосив Зеленський.
Він додав, що це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще, і це залежить від партнерів, передусім – від США.
- Глава МЗС Сибіга переконаний, що Путін навмисно бив саме після розмови із Трампом.
- Серед застосованих росіянами 550 засобів повітряного нападу було 330 саме "шахедів" – це новий антирекорд.