Зеленский: Россия не изменит свое тупое разрушительное поведение без масштабного давления

Президент подчеркнул, что за каждую атаку Россия должна ощущать санкционное давление и другие удары по своей экономике, по доходам и инфраструктуре

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Владимир Зеленский после одной из самых массированных российских атак призвал партнеров и союзников усилить давление на государство-агрессора – иначе ситуация не изменится.

Он отметил, что первые воздушные тревоги вечером 3 июля начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 09:00 сегодняшнего дня в Киеве была отменена воздушная тревога. Тяжелая, бессонная ночь", – написал президент.

Помимо Киева пострадали также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. Зафиксировано множество мест падения обломков дронов и ракет, есть и прямые попадания.

"И все это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не изменит свое тупое разрушительное поведение. Необходимо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они ощущали соответствующие санкционные и другие удары по их экономике, по их заработкам, по их инфраструктуре", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это единственное, чего можно достичь быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему, и это зависит от партнеров, прежде всего – от США.