"Щодо греблі – загроз немає". У РНБО відреагували на дані про удар по Київській ГЕС

Росіяни 26 серпня випустили по Україні понад 100 ракет та майже стільки ж ударних безпілотників

Київська ГЕС (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Греблю Київської гідроелектростанції зруйнувати унаслідок ракетних ударів неможливо. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони Андрій Коваленко, коментуючи інформацію про нібито ураження ГЕС внаслідок російської атаки.

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"Щодо греблі Київської ГЕС – загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини", – написав Коваленко.

Він додав, що росіяни використовують цю тему для нагнітання паніки.

Раніше 26 серпня видання Букви повідомило, що росіяни завдали удару по Київській ГЕС, що розташована біля міста Вишгород. Масштаб руйнувань залишається невідомим, зазначили журналісти.

Оператор ГЕС і ГАЕС – ПрАТ "Укргідроенерго" наразі не коментує інформацію.

Водночас очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що на території регіону пошкоджено два енергетичні об'єкти. Деталей голова ОВА не надав.

26 серпня росіяни завдали масованого ракетного та дронового удару по українських регіонах.

Зеленський повідомив, що росіяни випустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів".

Шмигаль заявив, що ціллю чергової масованої атаки РФ по Україні в понеділок, 26 серпня, були об'єкти енергетики.

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