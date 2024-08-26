"Что касается плотины – угроз нет". СНБО отреагировал на данные об ударе по Киевской ГЭС

Россияне 26 августа выпустили по Украине более 100 ракет и почти столько же ударных беспилотников

Киевская ГЭС (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Плотину Киевской гидроэлектростанции разрушить в результате ракетных ударов невозможно. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, комментируя информацию о якобы поражении ГЭС в результате российской атаки.

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"Что касается плотины Киевской ГЭС – угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонской областью не стоит – там был подрыв изнутри", — написал Коваленко.

Он добавил, что россияне используют эту тему для нагнетания паники.

Ранее 26 августа издание Буквы сообщило, что россияне нанесли удар по Киевской ГЭС, находящейся возле Вышгорода. Масштаб разрушений остается неизвестным, отметили журналисты.

Оператор ГЭС и ГАЭС – ЧАО "Укргидроэнерго" пока не комментирует информацию.

В то же время глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что на территории региона повреждены два энергетических объекта. Деталей глава ОВА не предоставил.

26 августа россияне нанесли массированный ракетный и дроновый удар по украинским регионам.

Зеленский сообщил, что россияне выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".

Шмыгаль заявил, что целью очередной массированной атаки РФ по Украине в понедельник, 26 августа, были объекты энергетики.

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