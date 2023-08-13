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Шмигаль: Атаки РФ на енергосистему продовжаться, відремонтовано більше половини об'єктів

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 18:25
Шмигаль: Атаки РФ на енергосистему продовжаться, відремонтовано більше половини об'єктів - Фото
Фото - depositephotos.com

Глава кабінету міністрів Денис Шмигаль звітував у Facebook про підготовку енергосистеми до зими – за його словами, вже відремонтовано більшу частину енергооб'єктів.

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"Готуємося до зими. Розуміємо високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему", – написав прем'єр-міністр.

Він повідомив, що вже відремонтовано п'ять енергоблоків АЕС, ще чотири у ремонті.

"По ТЕС: відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих. По ТЕЦ: відремонтовано 70%. По ГЕС: відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати", – зазначив голова Кабміну.

За його даними, Укренерго закінчили ремонт 80% магістральних мереж, а високовольтні підстанції відновлено до довоєнного стану.

Крім ремонту, створюється багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

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Сергій Бережний
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Денис Шмигальенергетикаенергосистема
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