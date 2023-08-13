Шмигаль: Атаки РФ на енергосистему продовжаться, відремонтовано більше половини об'єктів

Глава кабінету міністрів Денис Шмигаль звітував у Facebook про підготовку енергосистеми до зими – за його словами, вже відремонтовано більшу частину енергооб'єктів.

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"Готуємося до зими. Розуміємо високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему", – написав прем'єр-міністр.

Він повідомив, що вже відремонтовано п'ять енергоблоків АЕС, ще чотири у ремонті.

"По ТЕС: відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих. По ТЕЦ: відремонтовано 70%. По ГЕС: відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати", – зазначив голова Кабміну.

За його даними, Укренерго закінчили ремонт 80% магістральних мереж, а високовольтні підстанції відновлено до довоєнного стану.

Крім ремонту, створюється багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький заявив, що Росія стежить за енергетичною інфраструктурою України, розглядаючи варіант завдання за нею ударів, щоб з осені занурити Україну в блекаут.

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