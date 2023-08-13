Шмигаль: Атаки РФ на енергосистему продовжаться, відремонтовано більше половини об'єктів
Глава кабінету міністрів Денис Шмигаль звітував у Facebook про підготовку енергосистеми до зими – за його словами, вже відремонтовано більшу частину енергооб'єктів.
"Готуємося до зими. Розуміємо високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему", – написав прем'єр-міністр.
Він повідомив, що вже відремонтовано п'ять енергоблоків АЕС, ще чотири у ремонті.
"По ТЕС: відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих. По ТЕЦ: відремонтовано 70%. По ГЕС: відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати", – зазначив голова Кабміну.
За його даними, Укренерго закінчили ремонт 80% магістральних мереж, а високовольтні підстанції відновлено до довоєнного стану.
Крім ремонту, створюється багаторівневий захист енергетичних об'єктів.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький заявив, що Росія стежить за енергетичною інфраструктурою України, розглядаючи варіант завдання за нею ударів, щоб з осені занурити Україну в блекаут.
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