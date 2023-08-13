Шмыгаль: Атаки РФ на энергосистему продолжатся, отремонтированы больше половины объектов

Глава кабинета министров Денис Шмыгаль отчитался в Facebook о подготовке энергосистемы к зиме – по его словам, уже отремонтированы большая часть энергообъектов.

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"Готовимся к зиме. Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему", – написал премьер-министр.

Он сообщил, что уже отремонтированы пять энергоблоков АЭС, еще четыре в ремонте.

"По ТЭС: отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных. По ТЭЦ: отремонтировано 70%. По ГЭС: отремонтированы и находятся в ремонте 32 агрегата", – отметил глава Кабмина.

По его данным, Укрэнерго закончили ремонт 80% магистральных сетей, а высоковольтные подстанции восстановлены до довоенного состояния.

Помимо ремонта, создается "многоуровневая защита энергетических объектов".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия следит за энергетической инфраструктурой Украины, рассматривая вариант нанесения по ней ударов, чтобы с осени погрузить Украину в блекаут.

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