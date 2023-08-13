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Шмыгаль: Атаки РФ на энергосистему продолжатся, отремонтированы больше половины объектов

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 18:25
Шмыгаль: Атаки РФ на энергосистему продолжатся, отремонтированы больше половины объектов - Фото
Фото - depositephotos.com

Глава кабинета министров Денис Шмыгаль отчитался в Facebook о подготовке энергосистемы к зиме – по его словам, уже отремонтированы большая часть энергообъектов.

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"Готовимся к зиме. Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему", – написал премьер-министр.

Он сообщил, что уже отремонтированы пять энергоблоков АЭС, еще четыре в ремонте.

"По ТЭС: отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных. По ТЭЦ: отремонтировано 70%. По ГЭС: отремонтированы и находятся в ремонте 32 агрегата", – отметил глава Кабмина.

По его данным, Укрэнерго закончили ремонт 80% магистральных сетей, а  высоковольтные подстанции восстановлены до довоенного состояния.

Помимо ремонта, создается "многоуровневая защита энергетических объектов".

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Сергей Бережной
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