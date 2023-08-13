Шмыгаль: Атаки РФ на энергосистему продолжатся, отремонтированы больше половины объектов
Глава кабинета министров Денис Шмыгаль отчитался в Facebook о подготовке энергосистемы к зиме – по его словам, уже отремонтированы большая часть энергообъектов.
"Готовимся к зиме. Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему", – написал премьер-министр.
Он сообщил, что уже отремонтированы пять энергоблоков АЭС, еще четыре в ремонте.
"По ТЭС: отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных. По ТЭЦ: отремонтировано 70%. По ГЭС: отремонтированы и находятся в ремонте 32 агрегата", – отметил глава Кабмина.
По его данным, Укрэнерго закончили ремонт 80% магистральных сетей, а высоковольтные подстанции восстановлены до довоенного состояния.
Помимо ремонта, создается "многоуровневая защита энергетических объектов".
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия следит за энергетической инфраструктурой Украины, рассматривая вариант нанесения по ней ударов, чтобы с осени погрузить Украину в блекаут.
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