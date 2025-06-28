Шмигаля може замінити Свириденко. Навіщо Єрмаку знадобилась "своя" людина на чолі Кабміну

Чинну міністерку економіки називають людиною, яка наближена до Офісу президента та виконувала всі його забаганки

Юлія Свириденко (Фото: сторінка у Facebook)

Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку вже у липні 2025 року. Як основний кандидат на його заміну розглядається міністерка економіки Юлія Свириденко, яку називають "людиною Єрмака" (голови Офісу президента). Про це LIGA.net для розбору "Юля друга". Банкова готує відставку Шмигаля – хто може стати новим прем'єром: усе про ротації" повідомили народні депутати.

Як зазначив нардеп від Голосу Ярослав Железняк, міняти будуть весь склад уряду на чолі з прем'єром.

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"На місце Шмигаля прийде Свириденко, відповідно, має змінитися весь склад уряду. Чи можуть перепризначити деяких міністрів на їхні ж посади? Звичайно, можуть", – каже він.

Неназваний співрозмовник у фракції Слуга народу розповів LIGA.net, що призначенням Свириденко, яка є наближеною до Офісу президента, Єрмак хоче "застовбити за собою уряд".

"Денис не його людина. Єрмак відчуває, що втратив у внутрішній політиці, поки займався рятуванням України за кордоном. Він недопрацьовує по роботі Офісу, і тому Зеленський тепер багато делегує [заступнику керівника ОП] Татарову", – каже співрозмовник.

Свириденко називають "більш авантюрною", ніж Шмигаля, який останнім часом був обережним, щоб доручені справи не перетворилися на "справи процесуального характеру".

"Вона – людина Єрмака на 200 відсотків", – зазначив в коментарі LIGA.net депутат від опозиційної Євросолідарності Володимир Ар'єв.

За його словами, поточний Кабмін фактично не ухвалює самостійних рішень. Усі ключові рішення ухвалює Офіс президента.

"Урядовий апарат функціонує під безпосереднім керівництвом Єрмака та Зеленського. Це не автономна виконавча структура, а скоріше інструмент реалізації політики, що формується в президентській вертикалі", – зазначив Ар'єв.

Опозиціонер від Батьківщини Сергій Власенко зазначив, що чинна влада призначає тільки тих людей, яких випробувала та знає. За його словами, прізвище прем'єра неважливе, бо сьогодні його повноваження виконує президент Володимир Зеленський.

Один із керівників фракції Слуга народу зазначив, що Свириденко "не дотягує" до посади прем'єра, але може взяти "пристрастю".

"Мінуси в тому, що вона – поганий бюрократ. У Свириденко буде виклик по депутатах. Вони не хочуть голосувати за реформи. Але вона більше відповідає очікуванням Зеленського від прем'єра під час війни", – зазначив він.

Водночас Железняк вважає, що Свириденко взагалі треба звільнити, а не змінювати їй посаду. Він оцінює її діяльність за останні шість років як "абсолютно провальну".

"Ми не отримали нічого, окрім піару, бездумного виконання всіх популістичних забаганок Офісу президента і дуже ретельного записування всього цього в блокнотик. Я вже не говорю про те, як вона блокувала нормальний закон по БЕБ", – зазначив нардеп.