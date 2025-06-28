Шмыгаля может заменить Свириденко. Зачем Ермаку нужен "свой" человек во главе Кабмина

Нынешнего министра экономики называют человеком, приближенным к Офису президента и выполняющим все его прихоти

Юлия Свириденко (Фото: страница в Facebook)

Премьер-министра Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку уже в июле 2025 года. В качестве основного кандидата на его замену рассматривается министр экономики Юлия Свириденко, которую называют "человеком Ермака" (главы Офиса президента). Об этом LIGA.net сообщили народные депутаты в рамках разбора "Юля друга. Банковая готовит отставку Шмыгаля – кто может стать новым премьером: всё о ротациях".

Как отметил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, будет заменен весь состав правительства во главе с премьер-министром.

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"На место Шмыгаля придет Свириденко, соответственно, должен измениться весь состав правительства. Могут ли переназначить некоторых министров на их прежние должности? Конечно, могут", – говорит он.

Неназванный собеседник во фракции "Слуга народа" сообщил LIGA.net, что назначением Свириденко, которая близка к Офису президента, Ермак хочет "застолбить за собой правительство".

"Денис не его человек. Ермак чувствует, что потерял влияние во внутренней политике, пока занимался спасением Украины за рубежом. Он недостаточно эффективно выполняет свою работу в Офисе, и поэтому Зеленский теперь много делегирует [заместителю руководителя ОП] Татарову", – говорит собеседник.

Свириденко называют "более авантюрной", чем Шмыгаль, который в последнее время был осторожен, чтобы порученные ему дела не превратились в "дела процессуального характера".

"Она – человек Ермака на все 200 процентов", – заявил в комментарии LIGA.net депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

По его словам, нынешний Кабмин фактически не принимает самостоятельных решений. Все ключевые решения принимает Офис президента.

"Правительственный аппарат функционирует под непосредственным руководством Ермака и Зеленского. Это не автономная исполнительная структура, а скорее инструмент реализации политики, формируемой в президентской вертикали", – отметил Арьев.

Оппозиционер от партии "Батьківщина" Сергей Власенко отметил, что нынешняя власть назначает только тех людей, которых проверила и знает. По его словам, фамилия премьера не важна, потому что сегодня его полномочия исполняет президент Владимир Зеленский.

Один из руководителей фракции "Слуга народа" отметил, что Свириденко "не дотягивает" до должности премьера, но может взять "страстью".

"Минусы в том, что она плохой бюрократ. У Свириденко будут проблемы с депутатами. Они не хотят голосовать за реформы. Но она больше соответствует ожиданиям Зеленского от премьер-министра во время войны", – отметил он.

В то же время Железняк считает, что Свириденко вообще нужно уволить, а не менять ее должность. Он оценивает ее деятельность за последние шесть лет как "абсолютно провальную".

"Мы ничего не получили, кроме пиара, бездумного выполнения всех популистских прихотей Офиса президента и очень тщательной записи всего этого в блокнот. Я уже не говорю о том, как она блокировала нормальный закон о БЭБ", – отметил депутат.