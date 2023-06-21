Шойгу "боїться", що ЗСУ вдарять по Криму з HIMARS та Storm Shadow. У Пентагоні відповіли
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу відреагувала на "побоювання" міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо "ударів Збройних Сил України по Криму з використанням HIMARS та Storm Shadow", нагадавши, що Крим – це Україна.
Вчора, 21 червня, Шойгу заявив, що ЗСУ нібито планують завдати ударів по Криму системами HIMARS та далекобійними ракетами Storm Shadow, які з'явилися на озброєнні української армії у травні.
Шойгу водночас традиційно "привласнив" Крим Росії та вкотре "пообіцяв" у відповідь завдати ударів по "центрах ухвалення рішень".
Сінгх, коментуючи його заяву, наголосила на тому, що Крим є українською територією і завдання ударів по своїй території, на якій перебувають загарбники, каже вона, називається звільненням від них.
"Як ми вже говорили з цієї трибуни, ми вважаємо, що Крим є частиною України. Українці роблять все можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоб продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території", – сказала представниця Пентагону.
- 12 травня в Міноборони натякнули на "цілі" для Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км".
- 15 травня у Повітряних силах запевнили, що проблем із використанням Storm Shadow не буде.
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