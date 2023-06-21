RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Шойгу "боїться", що ЗСУ вдарять по Криму з HIMARS та Storm Shadow. У Пентагоні відповіли

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 10:05
Шойгу
Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу відреагувала на "побоювання" міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо "ударів Збройних Сил України по Криму з використанням HIMARS та Storm Shadow", нагадавши, що Крим – це Україна.

Вчора, 21 червня, Шойгу заявив, що ЗСУ нібито планують завдати ударів по Криму системами HIMARS та далекобійними ракетами Storm Shadow, які з'явилися на озброєнні української армії у травні. 

Шойгу водночас традиційно "привласнив" Крим Росії та вкотре "пообіцяв" у відповідь завдати ударів по "центрах ухвалення рішень".

Сінгх, коментуючи його заяву, наголосила на тому, що Крим є українською територією і завдання ударів по своїй території, на якій перебувають загарбники, каже вона, називається звільненням від них.

"Як ми вже говорили з цієї трибуни, ми вважаємо, що Крим є частиною України. Українці роблять все можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоб продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території", – сказала представниця Пентагону.

  • 12 травня в Міноборони натякнули на "цілі" для Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км".
  • 15 травня у Повітряних силах запевнили, що проблем із використанням Storm Shadow не буде.

Читайте також: Резніков: 100% пусків ракет Storm Shadow по ворогу були влучними

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнасергій шойгуHIMARSСабріна СінгхStorm Shadow
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 