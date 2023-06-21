Шойгу "боится", что ВСУ ударят по Крыму из HIMARS и Storm Shadow. В Пентагоне ответили

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге отреагировала на "опасения" министра обороны России Сергея Шойгу по поводу "ударов Вооруженных Сил Украины по Крыму с использованием HIMARS и Storm Shadow", напомнив, что Крым – это Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вчера, 21 июня, Шойгу заявил, что ВСУ якобы планируют нанести удары по Крыму системами HIMARS и дальнобойными ракетами Storm Shadow, появившимися на вооружении украинской армии в мае.

Шойгу при этом традиционно "присвоил" Крым России и в очередной раз "пообещал" в ответ нанести удары по "центрам принятия решений".

Сингх, комментируя его заявление, отметила, что Крым является украинской территорией и нанесение ударов по своей территории, на которой находятся захватчики, говорит она, называется освобождением от них.

"Как мы уже говорили с этой трибуны, мы считаем, что Крым является частью Украины. Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые у них есть на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории", – сказала представительница Пентагона.

12 мая в Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: "К кораблям России в бухте Севастополя 298 км".

15 мая в Воздушных силах заверили, что проблем с использованием Storm Shadow не будет.

Читайте также: Резников: 100% пусков ракет Storm Shadow по врагу были точными

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.