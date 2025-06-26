Сікорський: Гонка озброєнь може прискорити падіння режиму Путіна, як це сталося з СРСР
Нова гонитва озброєнь може прискорити падіння режиму диктатора Володимира Путіна, як це сталося з Радянським Союзом. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю агентствам PAP, DPA та AFP, повідомляє Barrons.
"Путін повинен розуміти, що він іде шляхом Брежнєва. Він сам колись сказав, що Радянський Союз розпався через надмірні витрати на озброєння, а тепер робить те саме", – сказав він.
Сікорський зазначив, що російський диктатор веде "дуже дорогу війну" і спровокував Захід на збільшення витрат на оборону. Тому країни Європи згодні більше інвестувати в захист, оскільки "Путін їм загрожує".
На тлі цього диктатору РФ доведеться вичавити з "економіки розміром з Техас" ще більше коштів на оборону, вважає Сікорський.
"Сподіваюся, з аналогічним результатом для режиму (як у Радянському Союзі), але швидше", – підсумував дипломат.
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