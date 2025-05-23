Сікорський вважає, що Євросоюз здатний стримувати Росію без США

Міністр МЗС закликав підготуватися до того, що Сполучені Штати після України втратять інтерес до ЄС

Радослав Сікорський (Фото: Rafal Guz/ EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Євросоюз підготуватися до того, що Сполучені Штати можуть зменшити підтримку Європи у безпековій сфері або взагалі її скасувати. На його думку, ЄС здатний впоратися і самостійно. Про це він написав у колонці для Le Monde.

Сікорський заявив, що нова адміністрація США "чітко висловила свою позицію", пославшись на заяви міністра оборони Піта Гегсета, віцепрезидента США Джей Ді Венса та президента США Дональда Трампа.

"Ми, європейці, не можемо вдавати, що не чуємо. Ми повинні бути готові до того, що Сполучені Штати повністю втратять інтерес не лише до України, а й до Європи. Ми можемо і повинні сподіватися, але також і готуватися. Зберігайте віру, але залишайтеся пильними", – написав він.

За словами Сікорського, Євросоюз здатний стежити за безпекою континенту без підтримки США.

"Стримування Росії нам цілком по кишені. Нам не потрібно дорівнювати військовим можливостям Сполучених Штатів. Нам просто потрібно мати достатні можливості, щоб змусити Путіна переглянути свої шанси на перемогу у разі конфронтації з об'єднаною європейською спільнотою демократичних національних держав", – написав Сікорський.

Він додав, що з початку російської агресії в Україні ЄС і його держави-члени надали на підтримку України близько $150 млрд. Це становить менш як 1% від сукупного валового внутрішнього продукту країн-членів ЄС, що наближається до $19 трильйонів.