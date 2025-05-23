Сикорский считает, что Евросоюз способен сдерживать Россию без США

Министр МИД призвал подготовиться к тому, что Соединенные Штаты после Украины потеряют интерес к ЕС

Радослав Сикорский (Фото: Rafal Guz/ EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Евросоюз подготовиться к тому, что Соединенные Штаты могут уменьшить поддержку Европы в сфере безопасности или вообще ее отменить. По его мнению, ЕС способен справиться самостоятельно. Об этом он написал в колонке Le Monde.

Сикорский заявил, что новая администрация США "четко выразила свою позицию", сославшись на заявления министра обороны Пита Хегсета, вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента США Дональда Трампа.

"Мы, европейцы, не можем делать вид, что не слышим. Мы должны быть готовы к тому, что Соединенные Штаты полностью потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе. Мы можем и должны надеяться, но также и готовиться. Сохраняйте веру, но оставайтесь бдительными", – написал он.

По словам Сикорского, Евросоюз способен следить за безопасностью континента без поддержки США.

"Сдерживание России нам вполне по карману. Нам не нужно равняться военным возможностям Соединенных Штатов. Нам просто нужно иметь достаточные возможности, чтобы заставить Путина пересмотреть свои шансы на победу в случае конфронтации с объединенным европейским сообществом демократических национальных государств", – написал Сикорский.

Он добавил, что с начала российской агрессии в Украине ЕС и его государства-члены предоставили в поддержку Украины около $150 млрд. Это составляет менее 1% от совокупного валового внутреннего продукта стран-членов ЕС, который приближается к $19 триллионам.