Глава МЗС Польщі вважає, що перемога Навроцького на виборах не зірве боротьбу проти Росії
Польща не відмовиться від підтримки України та своєї ролі в Європейському Союзі попри те, що кандидат у президенти від влади програв на виборах президента. Таку думку в інтерв’ю газеті Politico висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Президентство, як і раніше, знаходиться в руках опозиції", – заявив Сікорський після перемоги Кароля Навроцького на президентських виборах минулого тижня, але наполіг на тому, що з ключових геополітичних питань можна знайти спільну позицію.
Глава МЗС нагадав, що більшість оборонних контрактів, які зараз фінансує Варшава, були підписані за попереднього уряду.
"Тому я очікую, що він [Навроцький] буде підтримувати оборону", – сказав він.
За його словами, новообраний президент Польщі "явно погоджується з національним консенсусом про те, що Росію необхідно стримувати".
Сікорський також вважає, що Навроцький зможе допомогти покращити стосунки з президентом США Дональдом Трампом і дружнім до Кремля прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Сікорський додав, що якщо Навроцький "зможе переконати Орбана, що Україну слід підтримати, що ці вето [щодо вступу Києва до ЄС] слід зняти, що Україну слід інтегрувати в Захід, ми будемо дуже раді й підтримаємо новообраного президента в цьому питанні".
Медіа нагадало, що Навроцького, політичного новачка, який заручився підтримкою колишньої керівної партії Право і справедливість (PiS) підтримали високопосадовці адміністрації Трампа, включно з міністеркою внутрішньої безпеки Крісті Ноем, яка публічно закликала поляків проголосувати за нього.
- 2 червня на виборах президента Польщі переміг Навроцький.
- 3 червня він заявив, що сподівається на продовження співпраці з Україною, заснованої на взаємній повазі й розумінні.
- Але за кілька днів після цього Навроцький зазначив, що на цей час проти вступу України до ЄС.