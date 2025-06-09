Глава МЗС Польщі вважає, що перемога Навроцького на виборах не зірве боротьбу проти Росії

Радослав Сікорський заявив, що новообраний президент міг би сприяти поліпшенню відносин з Угорщиною

Радослав Сікорський (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Польща не відмовиться від підтримки України та своєї ролі в Європейському Союзі попри те, що кандидат у президенти від влади програв на виборах президента. Таку думку в інтерв’ю газеті Politico висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Президентство, як і раніше, знаходиться в руках опозиції", – заявив Сікорський після перемоги Кароля Навроцького на президентських виборах минулого тижня, але наполіг на тому, що з ключових геополітичних питань можна знайти спільну позицію.

Глава МЗС нагадав, що більшість оборонних контрактів, які зараз фінансує Варшава, були підписані за попереднього уряду.

"Тому я очікую, що він [Навроцький] буде підтримувати оборону", – сказав він.

За його словами, новообраний президент Польщі "явно погоджується з національним консенсусом про те, що Росію необхідно стримувати".

Сікорський також вважає, що Навроцький зможе допомогти покращити стосунки з президентом США Дональдом Трампом і дружнім до Кремля прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Сікорський додав, що якщо Навроцький "зможе переконати Орбана, що Україну слід підтримати, що ці вето [щодо вступу Києва до ЄС] слід зняти, що Україну слід інтегрувати в Захід, ми будемо дуже раді й підтримаємо новообраного президента в цьому питанні".

Медіа нагадало, що Навроцького, політичного новачка, який заручився підтримкою колишньої керівної партії Право і справедливість (PiS) підтримали високопосадовці адміністрації Трампа, включно з міністеркою внутрішньої безпеки Крісті Ноем, яка публічно закликала поляків проголосувати за нього.