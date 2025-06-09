Навроцький сподівається на хорошу співпрацю з Угорщиною та Орбаном

Кароль Навроцький (Фото: ЕРА/PAWEL SUPERNAK)

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання на встановлення хороших відносин з Угорщиною й очільником її уряду Віктором Орбаном. Про це пише Reuters.

За словами Навроцького, перед Варшавою та Будапештом стоять "серйозні завдання", такі, як відродження Вишеградської групи, а також зміцнення східного флангу НАТО і "Бухарестської дев'ятки".

Польський президент заявив, що хоче зустрітися з Орбаном, який є "дуже ефективним політиком". Навроцький додав, що ефективність того "доведена "неодноразовими результатами на виборах в Угорщині".

"І я розраховую на хорошу співпрацю з ним, як і з іншими країнами, в інтересах регіону", – сказав Навроцький.