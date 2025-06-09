Навроцький сподівається на хорошу співпрацю з Угорщиною та Орбаном
Обраний президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання на встановлення хороших відносин з Угорщиною й очільником її уряду Віктором Орбаном. Про це пише Reuters.
За словами Навроцького, перед Варшавою та Будапештом стоять "серйозні завдання", такі, як відродження Вишеградської групи, а також зміцнення східного флангу НАТО і "Бухарестської дев'ятки".
Польський президент заявив, що хоче зустрітися з Орбаном, який є "дуже ефективним політиком". Навроцький додав, що ефективність того "доведена "неодноразовими результатами на виборах в Угорщині".
"І я розраховую на хорошу співпрацю з ним, як і з іншими країнами, в інтересах регіону", – сказав Навроцький.
- 2 червня на виборах президента Польщі переміг Навроцький.
- 3 червня він заявив, що сподівається на продовження співпраці з Україною, заснованої на взаємній повазі та розумінні.
- Але за кілька днів після цього Навроцький зазначив, що на цей час проти вступу України до Європейського Союзу.
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