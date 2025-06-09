Навроцкий надеется на хорошее сотрудничество с Венгрией и Орбаном
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду на установление хороших отношений с Венгрией и главой ее правительства Виктором Орбаном. Об этом пишет Reuters.
По словам Навроцкого, перед Варшавой и Будапештом стоят "серьезные задачи", такие, как возрождение Вышеградской группы, а также укрепление восточного фланга НАТО и "Бухарестской девятки".
Польский президент заявил, что хочет встретиться с Орбаном, который является "очень эффективным политиком". Навроцкий добавил, что эффективность этого "доказана неоднократными результатами на выборах в Венгрии".
"И я рассчитываю на хорошее сотрудничество с ним, как и с другими странами, в интересах региона", – сказал Навроцкий.
- 2 июня на выборах президента Польши победил Навроцкий.
- 3 июня он заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Украиной, основанной на взаимном уважении и понимании.
- Но через несколько дней после этого Навроцкий отметил, что в настоящее время против вступления Украины в Европейский Союз.
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