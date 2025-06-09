Орбан назвал россиян "слабыми" для нападения на НАТО

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не способна напасть на страны НАТО, поскольку она "не может даже победить Украину". Об этом политик сказал в интервью LCI.

По мнению Орбана, война России против Украины не может перерасти в глобальный конфликт.

"Россияне слабоваты для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", – сказал он.

Также Орбан заявил, что Украина "проигрывает войну", а реальные переговоры о ее прекращении, по его мнению, могут состояться только между Россией и США.

"Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проигрывает войну, а Европа – потому что слишком вовлечена в это. Надо, чтобы это была договоренность между россиянами и американцами", – сказал он.

Премьер Венгрии также заявил, что членство Украины в НАТО противоречит интересам Венгрии и всего ЕС, поскольку оно якобы создает угрозу прямого конфликта с Россией.

"Если Украина вступит в НАТО, это сразу означало бы войну между НАТО и Россией… Для нас, венгров и для европейцев – не в наших интересах оказаться перед угрозой войны и прямого конфликта с Россией", – заявил Орбан.