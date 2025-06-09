Орбан назвав росіян "заслабкими" для нападу на НАТО

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія не здатна напасти на країни НАТО, оскільки вона "не може навіть перемогти Україну". Про це політик сказав в інтерв’ю LCI.

На думку Орбана, війна Росії проти України не може перерости у глобальний конфлікт.

"Росіяни заслабкі для цього. Вони не можуть навіть перемогти Україну, тож вони не можуть справді напасти на НАТО", – сказав він.

Також Орбан заявив, що Україна "програє війну", а реальні переговори про її припинення, на його думку, можуть відбутися лише між Росією та США.

"Ні Європа, ні Україна не зможуть домовитися з Росією. Україна – тому що програє війну, а Європа – тому що надто залучена у це. Треба, щоб це була домовленість між росіянами та американцями", – сказав він.

Прем’єр Угорщини також заявив, що членство України в НАТО суперечить інтересам як Угорщини, так і всього ЄС, оскільки воно нібито створює загрозу прямого конфлікту з Росією.

"Якщо Україна вступить у НАТО, це одразу означало б війну між НАТО і Росією… Для нас, угорців, а також для європейців – не в наших інтересах опинитись перед загрозою війни і прямого конфлікту з Росією", – заявив Орбан.