Глава МИД Польши считает, что победа Навроцкого на выборах не сорвет борьбу против России
Радослав Сикорский (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Польша не откажется от поддержки Украины и своей роли в Европейском Союзе, несмотря на то, что кандидат в президенты от власти проиграл на выборах президента. Такое мнение в интервью газете Politico высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Президентство по-прежнему находится в руках оппозиции", – заявил Сикорский после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах на прошлой неделе, но настоял на том, что по ключевым геополитическим вопросам можно найти общую позицию.

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Глава МИД напомнил, что большинство оборонных контрактов, которые сейчас финансирует Варшава, были подписаны при предыдущем правительстве.

"Поэтому я ожидаю, что он [Навроцкий] будет поддерживать оборону", – сказал он.

По его словам, новоизбранный президент Польши "явно согласен с национальным консенсусом о том, что Россию необходимо сдерживать".

Сикорский также считает, что Навроцкий сможет помочь улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом и дружественным с Кремлем премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Сикорский добавил, что если Навроцкий "сможет убедить Орбана, что Украину следует поддержать, что эти вето [о вступлении Киева в ЕС] следует снять, что Украину следует интегрировать в Запад, мы будем очень рады и поддержим новоизбранного президента в этом вопросе".

Медиа напомнило, что Навроцкого, политического новичка, заручившегося поддержкой бывшей руководящей партии Право и справедливость (PiS) поддержали высокопоставленные чиновники администрации Трампа, включая министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, публично призвавшей поляков проголосовать за него.

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