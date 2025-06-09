Глава МИД Польши считает, что победа Навроцкого на выборах не сорвет борьбу против России

Радослав Сикорский заявил, что новоизбранный президент мог бы способствовать улучшению отношений с Венгрией

Радослав Сикорский (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Польша не откажется от поддержки Украины и своей роли в Европейском Союзе, несмотря на то, что кандидат в президенты от власти проиграл на выборах президента. Такое мнение в интервью газете Politico высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Президентство по-прежнему находится в руках оппозиции", – заявил Сикорский после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах на прошлой неделе, но настоял на том, что по ключевым геополитическим вопросам можно найти общую позицию.

Глава МИД напомнил, что большинство оборонных контрактов, которые сейчас финансирует Варшава, были подписаны при предыдущем правительстве.

"Поэтому я ожидаю, что он [Навроцкий] будет поддерживать оборону", – сказал он.

По его словам, новоизбранный президент Польши "явно согласен с национальным консенсусом о том, что Россию необходимо сдерживать".

Сикорский также считает, что Навроцкий сможет помочь улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом и дружественным с Кремлем премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Сикорский добавил, что если Навроцкий "сможет убедить Орбана, что Украину следует поддержать, что эти вето [о вступлении Киева в ЕС] следует снять, что Украину следует интегрировать в Запад, мы будем очень рады и поддержим новоизбранного президента в этом вопросе".

Медиа напомнило, что Навроцкого, политического новичка, заручившегося поддержкой бывшей руководящей партии Право и справедливость (PiS) поддержали высокопоставленные чиновники администрации Трампа, включая министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, публично призвавшей поляков проголосовать за него.