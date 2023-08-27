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Ситуація на фронті. ЗСУ наступають на півдні, Росія – на сході: карта

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 06:56
Ситуація на фронті. ЗСУ наступають на півдні, Росія – на сході: карта - Фото
Фото: 93 ОМБр ''Холодний Яр''

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що у суботу, 26 серпня, на фронті сталося 40 бойових зіткнень. Протягом доби росіяни завдали п'ять ракетних та 45 авіаційних ударів по території України, йдеться в ранковому зведенні.

У ньому повідомляється, що українські війська наступають в Запорізькій області, але жодних подробиць Генштаб традиційно не наводить.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – сказано у зведенні.

Російська армія тим часом вела наступальні дії на чотирьох напрямках:

Лиманський напрямок – в районі Новоєгорівки (Луганська область, неподалік від Сватового).

Ситуація на фронті. ЗСУ наступають на півдні, Росія – на сході: карта

Бахмутський напрямок – в районі Оріхово-Василівки та Кліщіївки (Донецька область, околиці Бахмута).

Ситуація на фронті. ЗСУ наступають на півдні, Росія – на сході: карта

Авдіївський напрямок – в районі села Степове (Донецька область, північно-західна околиця Авдіївки).

Ситуація на фронті. ЗСУ наступають на півдні, Росія – на сході: карта

Мар'їнський напрямок – у районі самої Мар'їнки.

Ситуація на фронті. ЗСУ наступають на півдні, Росія – на сході: карта

На інших напрямках, судячи з ранкового зведення, противник здійснював обстріли без наступальних дій. Наприклад, щодо Куп'янського напрямку повідомляється лише про артилерійські та мінометні обстріли в Дворічній, Синьківці, Іванівці, Кислівці, Тополях.

Генштаб також нагадав, що сьогодні – 550-й день повномасштабної війни.

Андрій Водяний
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