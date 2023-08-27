Ситуация на фронте. ВСУ наступают на юге, Россия – на востоке: карта

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что в субботу, 26 августа, на фронте произошло 40 боевых столкновений. В течение суток россияне нанесли пять ракетных и 45 авиационных ударов по территории Украины, говорится в утренней сводке.

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В ней сообщается, что украинские войска наступают в Запорожской области, но никаких подробностей Генштаб традиционно не приводит.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – говорится в сводке.

Российская армия в то же время вела наступательные действия на четырех направлениях:

Лиманское направление – в районе Новоегоровки (Луганская область, неподалеку от Сватового)

Бахмутское направление – в районе Орехово-Василовки и Клищиевки (Донецкая область, окрестности Бахмута)

Авдеевское направление – в районе села Степное (Донецкая область, северо-западная окраина Авдеевки)

Марьинское направление – в районе самой Марьинки

На других направлениях, судя по утренней сводке, противник совершал обстрелы без наступательных действий. Например, относительно Купянского направления сообщается лишь об артиллерийских и минометных обстрелах в Двуречной, Синковке, Ивановке, Кисливке, Тополях.

Генштаб также напомнил, что сегодня – 550-й день полномасштабной войны.

В ночь на 27 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы слышали во многих районах Украины, в частности, под Черкассами, Кропивницким и Киевом.

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