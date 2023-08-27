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Ситуация на фронте. ВСУ наступают на юге, Россия – на востоке: карта

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 06:56
Ситуация на фронте. ВСУ наступают на юге, Россия – на востоке: карта - Фото
Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что в субботу, 26 августа, на фронте произошло 40 боевых столкновений. В течение суток россияне нанесли пять ракетных и 45 авиационных ударов по территории Украины, говорится в утренней сводке.

В ней сообщается, что украинские войска наступают в Запорожской области, но никаких подробностей Генштаб традиционно не приводит.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – говорится в сводке.

Российская армия в то же время вела наступательные действия на четырех направлениях:

Лиманское направление – в районе Новоегоровки (Луганская область, неподалеку от Сватового)

Ситуация на фронте. ВСУ наступают на юге, Россия – на востоке: карта

Бахмутское направление – в районе Орехово-Василовки и Клищиевки (Донецкая область, окрестности Бахмута)

Ситуация на фронте. ВСУ наступают на юге, Россия – на востоке: карта

Авдеевское направление – в районе села Степное (Донецкая область, северо-западная окраина Авдеевки)

Ситуация на фронте. ВСУ наступают на юге, Россия – на востоке: карта

Марьинское направление – в районе самой Марьинки

Ситуация на фронте. ВСУ наступают на юге, Россия – на востоке: карта

На других направлениях, судя по утренней сводке, противник совершал обстрелы без наступательных действий. Например, относительно Купянского направления сообщается лишь об артиллерийских и минометных обстрелах в Двуречной, Синковке, Ивановке, Кисливке, Тополях.

Генштаб также напомнил, что сегодня – 550-й день полномасштабной войны.

Андрей Водяный
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войнагенштабконтрнаступление
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