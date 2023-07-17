Скандальний ветеран АТО Майман переховується від суду в Австрії

Колишнього командира добровольчого формування 14 територіальної громади Києва "Архангела Михайла" Михайла Маймана, який у 2022 році вніс до суду заставу у справі про незаконне привласнення зброї, оголошено у міжнародний розшук. Слідчі стверджують, що він незаконно виїхав до Австрії. Про це йдеться у рішенні суду за червень 2023 року.

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7 вересня 2022 року Майман був затриманий спецсилами Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за підозрою у незаконному привласненні вогнепальної зброї. Стаття передбачає від трьох до семи років тюрми.

15 вересня йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У судовому реєстрі зазначено, що Майман вніс заставу, водночас проігнорувавши зобов'язання регулярно прибувати до суду, не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також повідомляти їх про зміну свого місця проживання.

У зв'язку з цим 7 листопада 2022 року його було оголошено у розшук, оскільки "на виклики слідчого, прокурора він не прибув, про наявність поважних причин неприбуття не повідомив, за місцем проживання не перебуває, що підтверджується матеріалами кримінального провадження".

Як стверджують слідчі, 1 червня 2023 року Маймана оголосили в міжнародний розшук, оскільки "шляхом моніторингу інтернет-ресурсів" було встановлено, що він незаконно перетнув кордон з Румунією і зараз перебуває в Австрії, де бере участь у мітингах, один з яких відбувся у Відні 23 червня".

ДОВІДКА. Михайло Майман – ветеран АТО, в березні 2022 року став командиром добровольчого формування 14 територіальної громади Києва "Архангела Михайла", який брав участь у звільненні населених пунктів регіону. Його звинувачували у привласненні великих сум пожертв на українську армію.

16 серпня 2022 року журналіст від УП Михайло Ткач опублікував розслідування "Батальйон Монако": там йдеться про українських олігархів, частину яких оголошено у міжнародний розшук і які з початку повномасштабної війни були помічені на Лазурному Березі.

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